Rugby El Senor se estrella ante un muro de voluntad En un partido loco y con remontadas de ambos equipos, el Hernani derrota a los verdes en la última jugada del choque MARCO G. VIDART Lunes, 6 noviembre 2017, 07:30

A los jugadores del Senor Independiente les habrán dolido los oídos la semana pasada. Porque seguro que sus entrenadores les advirtieron, sobre todo al gran número de efectivos nuevos de esta campaña, de lo que se avecinaba en Hernani. Ojo con ellos. Que son -dicho con todo el cariño-, como moscas cojoneras. Que aunque no van sobrados de calidad, no paran de luchar los 80 minutos. Y que ahí sufre desde el Quesos hasta El Salvador. Y hasta los All Blacks si se dignasen a pisar ese campo llamado Landare Toki. A eso de las dos de la tarde, el Hernani hacía buenos esos malos augurios. Y de la forma más terrible posible. Los guipuzcoanos derrotaban por 31-29 al Senor Independiente en el último segundo del partido. Un encuentro loco, con remontadas de ambos equipos, marcado por las mejores 'galas' que puede lucir Landare en forma de agua y barro y porque los verdes jugaron con uno menos en la segunda parte. Así, los cántabros suman su segunda dolorosa derrota consecutiva. La del pasado domingo ante el Barça y la de ayer. Las dos evitables.

31 Hernani Noriega, Otxotorena, Iradi, Talea, X. Garmendia, Pelaz, M. Imaz, Pérez, Genua, I. Garmendia, Bidegaray, Puertas, Collado, Etxeberria y Elosegi. También jugaron: Otaño, Arratibel, G. Imaz, Galdeano y Leonet. 29 Senor Gudiño, Bulacio, Leibson, Guido, Colombo, José García, González, Fraser, Latrónico, Poet, Sánchez, Mariano García, Guerrero, Soria y Lualdi. También jugaron: Ottoño, Domínguez, Álvarez, Schab, Guiribert y Cornejo. marcador m.11: 0-3 (Mariano García); m.26: 0-8 (Mariano García); m.31: 0-13 (Colombo); m.31: 0-15 (Mariano García); m.40: 5-15 (Noriega); m.40: 7-15 (Elosegi). Descanso. m.43: 12-15 (Genua); m.43: 14-15 (Elosegi); m.50: 17-15 (Elosegi); m.60: 22-15 (Puertas); m.60: 24-15 (Elosegi); m.67: 24-20 (Poet); m.67: 24-22 (Mariano García); m.77: 24-27 (Sánchez); m.77: 24-29 (Mariano García); m.80: 29-29 (Pelaz); m.80: 31-29 (Elosegi). árbitro Alfonso Mirat (c. madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla al local Bidegaray y al visitante González. Expulsó con roja directa al jugador del Senor Francisco Guerrero. incidencias Séptima jornada de la División de Honor. Campo de Landare Toki (Hernani).

Landare Toki recibía a ambos equipos en una mañana de las de antes de estos años de 'veroños' sin fin. Lluvia, viento y campo encharcado. El inicio del partido fue malo de solemnidad, con el 'señor' Alfonso Mirat con agujetas en los pulmones de tanto hacer sonar su silbato. Faltas y más faltas, pérdidas de balón... Pero el dominio del oval era verde. Mariano García inauguró el marcador con un golpe de castigo para el 0-3 en el minuto 11. Hubo de esperar hasta el 26 para ver el primer ensayo de la mañana. Una buena galopada de Fraser por la izquierda terminó con un pase a Mariano García, para que el capitán verde posase para el 0-8.

Parecía que al Senor le sobraba con su calidad para hacerse con un partido trabado. Los vascos intentaban estirar algo las líneas, pero tampoco creaban un peligro excesivo. En el 31, una jugada muy parecida a la anterior dio al Senor Independiente el segundo ensayo de la mañana. Esta vez fue Lualdi el encargado de la galopada por la misma ala izquierda, para que fuese Alfonso Colombo el encargado de anotar. Esta vez sí, Mariano García pasaba el ensayo. Era el 0-15.

El Hernani espabiló de forma definitiva ahí. No le quedaba otra si no quería ver morir el choque. En el último minuto, cuando se jugaba en la 22 cántabra, David González venía la amarilla y dejaba a su equipo con uno menos hasta ya iniciada la segunda parte. En el tiempo añadido, tras una touche el Hernani armó un maul -casi la mejor forma de ganar metros en un campo en ese estado- que entró en la zona de marca cántabra. Elosegi transformó para el 7-15 con el que se llegó al descanso.

Remontada del Hernani

A los vascos les duró la energía con la que terminaron la primera parte. Nada más salir del vestuario, voltearon el campo. Y ayudó sobre todo que en el minuto 48, Francisco Guerrero veía la roja directa para los verdes. Según el acta, el motivo fue la agresión a un contrario. Y con esa expulsión, más la momentánea de González, el Hernani lo tuvo más fácil. En ese mismo minuto, Exteberría galopaba por la derecha para pasar a Genua y que éste ensayase. Elosegi transformaba para el 14-15. Siete minutos más tarde, Elosegi, con un golpe de castigo, culminaba la remontada: 17-15.

El árbitro expulsó a Francisco Guerrero a los tres minutos de la segunda parte

El Hernani vio el cielo abierto para sumar su segunda victoria del curso. Y achuchaba mucho más que el Senor. Tras una touche en medio campo, varias fases llevaron el oval hasta Puertas, que posó en la zona cántabra. Elosegi pateaba para el 24-15 con 20 minutos por jugarse.

Ahí los cántabros sacaron el orgullo. A fin de cuentas, la diferencia no era tanta. Una larga jugada de los verdes en el minuto 67 hizo llegar el oval a Poet ya en campo vasco, para que el apertura argentino posase. Mariano transformaba para el 24-22. Y lo que parecía casi imposible, llegó. Una touche en la 22 vasca hizo que se formase un maul del Senor. Latrónico rescató el oval a toda velocidad para hacérselo llegar a Víctor Sánchez. Su ensayo y la transformación de Mariano eran el 24-29 a tres minutos del final.

Faltaba rematar la faena. Defender, con uno menos, durante tres minutos. Pero los vascos copiaron el mismo guión del final de la primera parte. Otra touche en la 22 santanderina, y un manojo de hombres marrones ya por el barro avanzaron palmo a palmo. La jugada fue larga y parecía que el Senor la libraba. Pero desde el suelo y muy cerca de la línea de marca, los vascos se rehicieron para formar otro agrupamiento. Este sí llegó hasta el final. Ensayo bajo palos con el que se igualaba el marcador. La sencilla patada de Elosegi ponía el 31-29 y dejaba al Senor, otra vez, con cara de no explicarse nada. De otro partido que se escapa entre los dedos. Y con un tercio de la Liga ya cumplido, las oportunidades perdidas ya empiezan a pesar como losas.