España no vuelve con buen pie

El equipo formado por Garbiñe Muguruza, Lara Arruabarrena, Sara Sorribes y María José Martínez no pudo oponer resistencia a la artillería checa y cayó por 3-2 en la eliminatoria de Copa Federación disputada en Ostrava. Resultado quizá engañoso ese 3-2, ya que España solo estuvo metida en la pelea el primer día, cuando Garbiñe arrancó un punto contra Barbora Strycova. Tras eso, derrotas de Lara Arruabarrena ante Karolina Pliskova y Barbora Strycova y de Muguruza también ante la número uno checa, todas ellas en dos sets y con la sensación de que España se queda muy lejos de poder disputarle de tú a tú a una vigente campeona como la República Checa. Una situación agravada por la baja de Carla Suárez. En el instrascendente partido del dobles, Sara Sorribes y María José Martínez maquillaron el casillero para España.

Pese a que el cruce era de los más complicados que le pudieron tocar a España, (contra la actual campeona y fuera de casa) y ni las casas de apuestas confiaron en una victoria españolas (le asignaron un 18 % de posibilidades de pasar), la capitana del equipo, Conchita Martínez, achacó la derrota a un problema de juego y fe. «Nos ha faltado agresividad y creer más en nuestra posibilidades», afirmó la aragonesa en la rueda de prensa posterior a la eliminatoria.

Un gran oponente

A ello no ayudó el rival. La República Checa montó un pabellón para 7.000 espectadores en el Ostravar Arena que no cesó de animar. Donde hace unas semanas sí triunfó Javier Fernández, al firmar su quinto campeonato de Europa, las chicas de Conchita Martínez no pudieron dar otra alegría al deporte español. Sin embargo, esta derrota no puede, ni debe empañar el trabajo de Conchita Martínez al frente de los equipos tanto de Copa Davis como de Copa Federación. En el caso de las chicas, la ex tenista ha unido a la causa a Garbiñe Muguruza, quien hasta el partido con Pliskova, no conocía la derrota en esta competición en partidos individuales (siete victorias consecutivas) y ha dado un soplo de aire fresco a Lara Arruabarrena. La vasca, pese a no conseguir ninguna victoria en esta serie, logró dar una buena imagen y cuajar un buen tenis en sus dos partidos, ante tenistas, a priori, de mucho más nivel.

Por ello, esta Copa Federación, al menos, deja lo positivo de que pueda servir de espaldarazo para Arruabarrena, y para Sara Sorribes, que pese a su juventud cuenta sus partidos como victorias en la Copa Federación. La derrota deja a España fuera de la competición y con la obligación de superar un play off para no descender al Grupo Mundial 2. Para evitar volver a la segunda división del tenis mundial, España deberá superar una eliminatoria que se disputará del 22 al 23 de abril. Su posible rival saldrá de los equipos que han vencido en la primera ronda del Grupo Mundial 2, es decir, Rusia, Bélgica, Ucrania y Eslovaquia.

Las rusas, con Kuznetsova a la cabeza (aunque esta eliminatoria), vencieron a China Taipei, y en caso de jugar contra España sería en territorio español. Esta sería la única opción de jugar en casa. Bélgica, que derrotó a Rumanía y cuenta con Wickmayer o Kirsten Flipkens como mayores valedoras, tendrían el privilegio de jugar en casa. Lo mismo ocurre con Ucrania y Eslovaquia. Las ucranianas derrotaron a Australia y su mejor arma es la joven Elina Svitolina. Las eslovacas, por su parte, vencieron a Italia y tienen como número uno indiscutible a Dominika Cibulkova. Ambos equipos también jugarían en casa si el sorteo les empareja con España.