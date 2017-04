Nadal se estrena en el Godó contra Dutra Silva

Tras conquistar su décima corona en Montecarlo, Rafa Nadal comienza este miércoles (15:00 h.) la defensa del título en el Conde de Godó, contra el brasileño Rogerio Dutra Silva, que el martes se deshizo con suma facilidad (6-1 y 6-1) del argentino Renzo Oliva en primera ronda.

Dutra Silva, que a sus 33 años es el número 69 del mundo, se enfrentará por segunda vez al 'rey de la tierra', aunque el primer precedente entre ambos fue en pista rápida, en la segunda ronda del Open de Estados Unidos de 2013, que Nadal solventó con autoridad (6-2, 6-1 y 6-0).

Después de haber superado, con 50 títulos en tierra batida el récord de Guillermo Vilas, Nadal tratará de "mantener un nivel alto, sin lesiones" de aquí a lo que resta de temporada. "A partir de ahí, habrán días mejores y peores, pero necesito estar sano. Es vital. Sin eso no hay nada positivo", ha manifestado el balear.

Nadal también aspira a adjudicarse su décimo título en el Godó. "He hecho un gran inicio de temporada, he tenido opciones para ganar en todo los torneos que he disputado y ahora llego a Barcelona tras ganar Montecarlo. Estoy donde quería estar", ha reconocido.