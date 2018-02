Copa Federación Carla cumple, Arruabarrena cae y España se la jugará el domingo Carla Suárez. / EFE La grancanaria superó sin dificultades a Paolini (6-2 y 6-3), mientras que Arruabarrena sucumbió por un doble 6-1 ante Sara Errani, por lo que la eliminatoria se decidirá en la última jornada MANUEL SÁNCHEZ Sábado, 10 febrero 2018, 20:48

España e Italia no rompieron el hielo de la eliminatoria y ninguna fue capaz de tomar ventaja en la jornada de este sábado, tras la victoria de Carla Suárez contra Jasmine Paolini (6-2 y 6-3) y la de Sara Errani ante Lara Arruabarrena, por 6-1 y 6-1.

Las tablas en el primer día de competición del arranque de la eliminatoria hacia el ascenso a Grupo Mundial de la Copa Federación no deparó ninguna sorpresa y las que de antemano eran favoritas se impusieron para dejarlo todo en manos de la jornada dominical.

Carla Suárez, elegida por Anabel Medina para abrir fuego, cumplió con la parte que le tocaba e hizo valer su gran favoritismo para adelantar a España y calmar los posibles nervios que una eliminatoria fuera de casa implica.

La grancanaria, de mucha más experiencia que su rival, Jasmine Paolini, de 21 años, infligió una victoria rápida en una hora y once minutos, en los que el pabellón Sandro Leombroni de Chieti (Italia) no fue capaz de inquietar a la española.

Los 29 errores no forzados de la italiana, número 158 del mundo, la condenaron ante Suárez, que administró 21 tiros ganadores. Su único lunar llegó en el saque, ya que de los cinco juegos que Paolini se apuntó, dos fueron roturas del saque de la española. Y es que de cara al domingo, mantener el saque será fundamental en su envite ante Sara Errani, ya que la transalpina posee uno de los servicios más atacables del circuito, con una velocidad media de primeros que no supera los 130 kilómetros por hora.

«Es una rival difícil para mí, sabemos el nivel que tiene y sabemos que le encanta esta competición, encima con el público a favor», expresó la española en referencia a su rival del domingo.

«Siempre que juegas fuera de casa es complicado porque el público aprieta mucho. Hay nervios, pero la verdad que creo que he hecho un buen partido desde el principio hasta el final», añadió la número 29 del ránking.

Con el primer partido solventado en sets corridos, Lara Arruabarrena tomó la alternativa de dar la sorpresa ante la mejor jugadora local, la propia Errani.

La que fuera finalista de Roland Garros en 2012 no permitió ninguna opción y dio por bueno su juego defensivo para deshacerse de Lara Arruabarrena en un doble 6-1 en poco más de una hora. La tolosarra no pudo aguantar su servicio en todo el partido y lo cedió en siete ocasiones, además de cometer 26 errores no forzados y colocar solo diez tiros ganadores ante una de las jugadoras que mejor se agarra a la pista de todo el circuito.

Por lo tanto, y con el 1-1 instaurado en el marcador, la jornada dominical será la que decida la eliminatoria, con hasta tres choques que podrían disputarse, uno detrás de otro.

En principio, y si no hay cambios de última hora, Carla y Errani abrirían el día como números uno de cada combinado. La italiana es una jugadora especialmente complicada para la canaria, ya que en once enfrentamientos solo en tres ocasiones la victoria cayó del lado de la española, con, además, una racha vigente de cinco victorias consecutivas para la transalpina.

Tras ellas, Arruabarrena y Paolini disputarían el cuarto punto, mientras que el dobles solo entraría en escena si ninguno de los dos equipos hubiera podido cerrar la eliminatoria. Ahí, el abanico de opciones es amplio, y lo único seguro parece ser que María José Martínez ocupará una de las plazas del equipo español.