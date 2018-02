Entrevista Conchita Martínez: «Esté o no Serena, Garbiñe tiene que fijarse en sí misma» Conchita Martínez, junto a Garbiñe Muguruza. / Efe La aragonesa, tras anunciar que acompañará a Muguruza durante la gira de cemento, hace un repaso de la actualidad de la jugadora española, con pinceladas de su etapa al frente de la Copa Davis y la Copa Federación MANUEL SÁNCHEZ GÓMEZ Sábado, 10 febrero 2018, 17:20

De su unión surgió el mejor resultado español en Wimbledon desde que Rafa Nadal conquistara el torneo en 2010. Durante aquellas dos semanas de 2107, se produjo el traspaso de poderes entre la única tenista española en vencer en la hierba londinense y la última en conseguirlo. Ahora, Conchita Martínez (Monzón, 1972) comienza otra etapa al lado de Garbiñe Muguruza, con el objetivo de repetir los éxitos de aquellas dos semanas en tierras británicas que dieron como resultado la Muguruza más calmada y tranquila, que acabaría por proclamarse número uno del circuito. Escasas horas después de hacer oficial el acuerdo que le unirá al cuerpo técnico de la española, encabezado por Sam Sumyk, durante los torneos de Doha, Dubái, Indian Wells y Miami, Martínez atiende a la llamada de Colpisa desde tierras cataríes.

PREGUNTA: ¿Cómo se encuentra tras confirmarse esta unión?

RESPUESTA: Muy bien, muy contenta y muy ilusionada con que Garbiñe haya contado conmigo para unirme al equipo y con muchísimas ganas de que estar aquí y aportar mi granito de arena para que las cosas vayan bien.

P: ¿Qué le aporta usted a Muguruza?

R: Yo intento trabajar todos los aspectos, tanto en la técnica como en la táctica. Le puedo aportar mi experiencia como jugadora, aunque no llegué a número uno, he pasado por muchas situaciones por las que ella esta pasando. Eso yo creo que es un plus. Es algo diferente que quizás otra persona no le puede aportar.

P: ¿La ve más madura?

R: Después de Wimbledon se le ve muy bien. Madura, con estabilidad. La verdad es que esto suele pasar, a medida que pasan los años y vas cogiendo experiencia en el circuito vas aprendiendo de cosas que podrías haber hecho de otra manera y cuando llegan las haces mejor. A eso se le llama experiencia. Con los años maduras en positivo. Cuando trabajas en una dirección lo más normal es que las cosas lleguen. Ella está trabajando bien así que las cosas llegarán con tiempo.

P: La baja de Serena Williams en el circuito desde hace más de un año, ¿le ha beneficiado?

R: Ella como jugadora solo se tiene que fijar en sí misma. Ya nos ha demostrado que con Serena ha tenido muy buenos partidos y que le ha ganado. La verdad es que indiferentemente de que Serena esté o no tiene que fijarse en ella misma. Que no esté Serena, que haya abierto un poco más las posibilidades para ciertas jugadores, pues sí. Pero creo que ella una tiene que fijarse en lo suyo.

P: ¿Le ha transmitido lo que quiere ganar o cuáles son sus mayores retos?

R: No hemos llegado ahí. Lo importante es que después de Australia había que hacer una buena minipretemporada para poder llegar bien a estos torneos. Los ‘Grandes’ ya vendrán, es importante crear una base. Ahora es el momento de trabajar duro. Poco a poco tiene que coger el ritmo de partidos que hasta ahora no ha podido tener.

P: En un caso hipotético, ¿le importaría entrenar durante 35/40 semanas al año? Aunque eso supusiera estar mucho tiempo fuera de casa.

R: Depende. Es una pregunta que cuando no te pones en el lugar o no te pasa es difícil contestarla. Una jugadora como Garbiñe merece mucho la pena, y por supuesto que es algo muy ilusionante y sería algo que me pensaría y seguramente lo haría, pero, de momento, yo estoy feliz así.

P: Tras acabar su etapa en Copa Davis y Copa Federación, ¿recibió otras ofertas?

R: Ha habido algún contacto. Por unas circunstancias o por otras no surgieron. Me alegro de que al final estuviese sin ningún compromiso para cuando Garbiñe me ha llamado. Por el cariño que le tengo y por las veces que hemos trabajado. Es un reto que me apetece mucho

P: ¿Se echa de menos el trabajo de capitana? ¿Se le queda algún regusto amargo de aquella etapa?

R: Fueron cinco años bastante intensos. Siempre lo llevaré con mucho cariño esa época de capitana. Cinco años son cinco años. Es un tiempo relativamente largo. Yo lo di todo, intenté trabajar lo más profesional posible. Con tantos jugadores y jugadoras es difícil que tengas a todo el mundo contento, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones complicadas, pero yo siempre he intentado trabajar con mucho respeto y mucha profesionalidad. Me voy feliz de la relación que he tenido con los jugadores y jugadoras.

P: ¿Volvería en el futuro a la capitanía o es una etapa que ya está cerrada?

R: No hay que cerrar ninguna puerta, ni decir «de este agua no beberé». Ahora mismo estoy en otra etapa pero no voy a cerrar ninguna puerta.