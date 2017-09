Conchita, destituida «Nunca he oído a un jugador imponer una destitución o a un nuevo capitán» Conchita, pensativa durante un partido / EFE Tomás Carbonell, vicepresidente de la Federación Española de Tenis, explica que la destitución de Conchita Martínez no es «irracional» ni «desalmada» MANUEL SÁNCHEZ Lunes, 18 septiembre 2017, 22:30

“Un nuevo enfoque diferente, ni peor, ni mejor”, así ha explicado el Vicepresidente de la Federación Española (RFET), Tomás Carbonell, la destitución de Conchita Martínez. El cambio en las capitanías de Copa Davis y Copa Federación es el tema sobre la mesa en el tenis español. Ni tener a los actuales números uno del mundo en ATP y WTA quita la atención sobre un tema polémico que ha resquebrajado viejas rencillas del pasado en la relación entre el público, los jugadores y la Federación. Tomás Carbonell, que ha ejercido como portavoz en este asunto, atiende a Colpisa días después de la finalización de contrato de la aragonesa.

“Una decisión no se toma por una cosa, y menos con una persona que ha aportado tanto al tenis. Hay una serie de acontecimientos que te llevan a ello. Los resultados de 2017 no son definitivos, si hubiese ganado dos Copas Federación puede que todo hubiera sido distinto, pero eso es especular”, ha señalado Carbonell.

Garbiñe Muguruza fue consultada poco antes de la destitución de la aragonesa aunque confesó este lunes: “Me hubiese gustado que continuase Conchita”

El ex tenista ha asegurado que la decisión de acabar de la Federación de terminar la vinculación con Conchita no surge en Roland Garros como se ha especulado durante los últimos días. “Por entonces se estaba pensando qué hacer”. Además, Carbonell ha afirmado que a la por entonces capitana de los dos equipos españoles no se le paga el viaje al Abierto de los Estados Unidos debido a que “el gasto era muy grande” y no había ninguna competición hasta febrero de 2018. “Creímos que no tenía ningún sentido”, ha manifestado.

Pese a los comunicados de Conchita en los que muestra su malestar por la forma en que ha acabado sus capitanías, Carbonell ha insistido en que la decisión “no es algo en contra de Conchita”, si no que todos los capitanes en los últimos años “han tenido relaciones cortas”, ya que “el tenis se va relevando”.

Los jugadores

Conchita Martínez expresó, a través de sus redes sociales, que la Federación no tuvo en cuenta las opiniones de las jugadoras a la hora de finalizar su contrato como capitana de Copa Federación. Carbonell, que ha alegado que la tarea de contactar con los jugadores recae en el Director Deportivo de la RFET, Javier Soler, ha sostenido que la Federación habló con Garbiñe Muguruza poco antes de comunicar la decisión. “Al resto de jugadoras no se les consultó en las últimas semanas, pero sí se ha mantenido contacto con los entrenadores de las mismas para marcarse una opinión. No queremos responsabilizar a nadie. Esto es responsabilidad de la Federación”, ha confirmado Carbonell.

Además, ha asumido que el papel de los jugadores es determinante, aunque no vinculante al 100 %. “No iremos en contra de los jugadores si ellos dicen que prefieren un tipo de situación u otra. No somos tan inconscientes de no tener en cuenta su opinión”, ha aclarado. No obstante, Muguruza, en una entrevista a EFE en Tokio, ha manifestado que le “hubiese gustado que continuase Conchita”. Esta sensación de que los jugadores no poseen la vinculación completa en las decisiones de la Federación se refuerza cuando Carbonell explica que él nunca ha oído que un jugador imponga a un capitán o una destitución. “No lo he vivido”, ha sentenciado.

El futuro

De cara al nuevo capitán de Copa Davis, el vicepresidente de la RFET ha confirmado que los nombres de Juan Carlos Ferrero y Sergi Bruguera están sobre la mesa. “Son candidatos muy fuertes e ilusionantes”, ha dicho. Sin embargo, ha incidido en que se iría a por un plan b en función de las relaciones profesionales que ambos mantienen en estos momentos. Ferrero trabaja con Alexander Zverev desde el comienzo de la gira norteamericana y Sergi Bruguera, con Richard Gasquet desde hace años.

«No puede ser que la capitana no esté ligada con los jugadores que vengan por detrás» Carbonell

“Por mí anunciaría al nuevo capitán mañana, pero no es posible. El objetivo es presentarlo cuanto antes, y si puede ser, hacer una presentación conjunta”, ha explicado Carbonell.

En Copa Federación, el abanico de nombres es más amplio, con María José Martínez y Virginia Ruano como principales opciones. Carbonell ha destacado que a él le gustaría que fuera alguien que conociera el circuito femenino y que tuviese relación con los jugadores más jóvenes. “Echo en falta que las capitanías no tengan una relación directa con los jugadores más jóvenes. No puede ser que la capitana no esté ligada con los jugadores que vengan por detrás”, ha finalizado.