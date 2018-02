Copa Davis | Tercera Ronda Preparados para luchar por el título Sergi Bruguera, junto a Albert Ramos. / EFE «Aunque suene a tópico, pero es la realidad, en la Davis no hay rival pequeño, lo hemos visto con Gran Bretaña», comentó el capitán del equipo español, Sergi Bruguera JESÚS BALLESTEROS Domingo, 4 febrero 2018, 16:55

El equipo español de Copa Davis compareció al completo para valorar la victoria de Albert Ramos sobre Cameron Norrie y la clasificación de España para la siguiente ronda en la que se medirán a Alemania. Enormemente ilusionados, destacaron la resistencia impuesta por Gran Bretaña, así como la ilusión por volver a levantar la ensaladera.

«Aunque suene a tópico, pero es la realidad, en la Davis no hay rival pequeño, lo hemos visto cómo han competido Gran Bretaña. La verdad es que el debut ha sido muy bueno, me encanta competir. Lo he disfrutado mucho. A pesar de la tensión, lo he disfrutado mucho, con ganas de la siguiente», explicaba el capitán Sergi Bruguera quien avisó del potencial del siguiente rival. «Alemania tiene un equipazo, tiene un equipo grande, un grandísimo doble y al número cuatro del mundo», añadió.

El héroe de la eliminatoria, Albert Ramos, destacó lo cómodo que se ha sentido jugando en Marbella. «Muy contento por poder jugar dos partidos en Marbella, por cómo ha respondido la gente estos días. Ha sido un partido de esos con muchos breaks, con muchos cambios, no ha sido un partido en el que se haya dominado. La Davis tiene estas cosas. Más de un momento sí lo he pensado, ha sido un partido muy igualado. Son cosas del tenis, hay que seguir luchando siempre. He jugado muy bien el cuarto set y he ganado el partido», explicó.

Dado el primer paso, en España se ven capaces de todo. «No les puedo dar ningún consejo, saben lo que es la David. Estamos preparados para volver a luchar por ella. Ellos ya han hecho cosas importantes en el tenis español. Están preparados para lograr otra ensaladera», espetó el veterano David Ferrer, que no ha llegado a jugar en esta eliminatoria.