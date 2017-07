Ranking La guerra por el número uno se desata tras Wimbledon Roger Federer y Rafa Nadal. / Efe Nadal podría alcanzar el trono ATP en el próximo torneo de Montreal y salvo sorpresa, el español y Federer se disputarán el liderato a final de año MANUEL SÁNCHEZ Madrid Lunes, 17 julio 2017, 17:37

El 1 de enero de este año, Andy Murray lideraba la clasificación ATP con 9.110 puntos de ventaja sobre Rafa Nadal y 10.280 sobre Roger Federer. La crisis de resultados del británico, unida a la resurrección del suizo y el balear, ha provocado que la distancia no solo se haya reducido, sino que casi ha desaparecido. Este lunes, el ranking ATP amanece con Murray primero, Nadal, segundo a 285 puntos, y Federer, tercero a 1.205, por lo que todo apunta a que en las próximas semanas, habrá un cambio de rey en el tenis.

El traspaso de poderes parece inevitable, sobre todo, por los puntos que cada jugador defiende de aquí a final de año. Murray protege 5.460 puntos, Nadal 370, Federer nada, y Djokovic, que es cuarto del mundo, 3.830. El británico tendrá que hacer frente a la final del año pasado en Cincinnati, los cuartos del Abierto de los Estados Unidos y las victorias en los torneos de Pekín, Shanghai, Viena, París y la Copa de Maestros, mientras que Nadal solo tendrá que proteger los octavos de final en Cincinnati y Nueva York, cuartos en Pekín y segunda ronda en Shanghai. Es decir, Murray solo puede sumar en Montreal, Nueva York y Cincinnati, en tanto que Nadal lo puede hacer en todos los torneos.

Por lo tanto, el tiempo juega a favor del manacorense, que podrá ser número uno del mundo en Montreal, torneo que ni Murray, ni Nadal jugaron en 2016 debido a los Juegos Olímpicos. Para que el balear ascienda a la primera posición hay cuatro posibilidades: que llegue a semifinales y el de Dunblane caiga en segunda ronda o no juegue en Canadá; que llegue a la final, y Murray no pase de semifinales; o que ganase el trofeo, en cuyo caso no importa lo que hiciese el doble medallista de oro olímpico. Esto se podría ver alterado si tanto Nadal como Murray, deciden jugar alguno de los torneos previos a los Masters 1000 estadounidenses. Sin embargo, los problemas físicos de Murray y la necesidad de descanso en las rodillas de Nadal tras el esfuerzo en hierba, no parecen indicar que vayan a jugar en Hamburgo o Washington (ATP 500), Atlanta, Gstaad, Los Cabos o Kitzbuhel (ATP 250).

Por su parte, Federer podría ser número uno si gana los torneos de Montreal, donde cuenta con dos títulos, y Cincinnati, donde ha ganado 7 veces, siempre y cuando Nadal no llegue a la final de ambas competiciones. En el caso del suizo, no dejó claro que fuese a jugar en Canadá, aunque sí confirmó, en rueda de prensa tras conquistar su octavo Wimbledon, que participaría en Cincinnati y en el Abiertos de los Estados Unidos.

Novak Djokovic es el que más complicado lo tiene, puesto que tendría que defender título en Montreal, conquistar Cincinnati -único Masters 1000 que le falta- y sumar su tercer título en Nueva York, además de esperar los pinchazos de todos sus rivales.

Por lo tanto, la lucha en los próximos meses quedará en un mano a mano entre Federer y Nadal, y con toda seguridad serán ellos dos los que se repartan el número uno y el dos a final de año. La última vez que el balear ocupó el trono ATP, seguido del helvético, fue hace más de seis años, el 28 de febrero de 2011, mientras que Nadal no ocupa la primera posición desde el 6 de julio de 2014, y Federer desde el 4 de noviembre de 2012. En estos momentos, la carrera a Londres, que se iguala con el ranking ATP a final de temporada, sitúa a Nadal en primer puesto con 7.095 puntos y a Federer, segundo a 550 puntos. Muy por detrás de ellos, sobre los 3.000 puntos, quedan Dominic Thiem y Stan Wawrinka, sus más inmediatos perseguidores. Como si volviese a ser 2008, Nadal y Federer lideran el mundo del tenis, se reparten los torneos y dominan por encima del resto. El tiempo pasa, pero ellos no se cansan de ganar.