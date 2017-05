Conchita: «Hay que respetar la decisión de Roland Garros de no invitar a Sharapova»

La capitana de Copa Davis y Copa Federación, Conchita Martínez, ha asegurado a Colpisa que la decisión de la Federación Francesa de Tenis de no invitar a Maria Sharapova a Roland Garros es algo que "hay que respetar". "Es verdad que ella ha cumplido el tiempo de su sanción, pero ahí no me voy a meter", ha señalado hoy la aragonesa en la presentación de la cobertura que Eurosport realizará para el segundo "Grand Slam" del año.

Conchita Martínez, que participará como comentarista para el canal deportivo durante Roland Garros, también ha afirmado que aún es pronto para hablar sobre una posible renovación de su cargo como capitana de Copa Davis y Copa Federación. "Estamos en mayo, no es momento de hablar de este tema. Quedan siete meses de trabajo por delante, ahora no voy a hablar de mi continuidad, hay tiempo para eso", ha explicado.

Respecto a las recientes palabras de Carla Suárez, en las que la jugadora instó a realizar cambios en las fechas de la segunda eliminatoria de Copa Federación, la aragonesa ha afirmado que es "complicado" realizar cambios porque "si la eliminatoria no se celebra esa semana -en abril-, se celebrará en otra y a otras jugadores les irá mal".

La capitana de los equipos españoles ha asegurado que Garbiñe Muguruza, vigente campeona del torneo, "no llega en las mejores condiciones", pero que si "juega tres o cuatro partidos buenos se puede enchufar". "Tiene que concentrarse en solo jugar al tenis", ha concluido Martínez.

En el acto también participaron los ex tenistas Álex Corretja y Jordi Arrese, que realizarán labores de comentaristas para el canal europeo. Corretja ha definido a Rafa Nadal como el máximo favorito para vencer en la capital francesa. "A día de hoy parece que va a entrar en Roland Garros con oportunidades muy grandes de ganarlo", ha apuntado. El dos veces finalista en la arcilla parisina, ha señalado que los rivales del balear "no acaban de encontrar su nivel", y que Thiem o Goffin pueden ser de los más peligrosos, aunque "habrá que ver si le aguantan partidos a cinco sets". Arrese por su parte ha manifestado que "va a ser difícil que alguien gane a Nadal", no solo por "lo que juega", sino por lo que "piensan de él". "Viendo cómo pegaba la derecha en diciembre no tenía dudas de que lo haría bien esta temporada", ha explicado el catalán.

Corretja ha dicho que la decisión de Roger Federer de no disputar Roland Garros es "lógica" porque para el de Basilea la tierra batida no es "una prioridad". El suizo se perderá los Internacionales de Francia por segundo año consecutivo, algo que según Corretja "es lo que tocaba".

Eurosport ofrecerá el segundo "Grand Slam" del año, que se disputará del 22 de mayo al 11 de junio, con atención especial a la participación de Rafa Nadal y con un total de 250 horas de cobertura en directo.