Djokovic entra en liza contra Verdasco

El serbio Novak Djokovic, número dos del mundo debutarán el martes en el Abierto de Australia. El serbio, que podría salir del torneo de Grand Slam australiano como número 1 del mundo si gana su séptimo título, se medirá con el español Fernando Verdasco, número 40 del mundo.

Djokovic salvó cinco puntos de partido contra Verdasco en las semifinales de Doha este mes antes seguir adelante para ganar el título a Andy Murray en la final. "No puedo calificarlo de pesadilla, sólo lo veo como un gran reto, espero poder superarlo", dijo Djokovic que ha perdido cuatro veces contra el español. "Él ha ganado contra la mayoría de los mejores jugadores, no está abrumado por la cita y espero no llegar ese momento donde hay que defender los puntos de partido".

Mientras que el español Rafael Nadal hará su puesta en escena ante el alemán Florian Mayer, ambos partidos en la pista Rod Laver Arena

- Principales partidos del martes:

Karolina Pliskova (CZE/N.5) - Sara Sorribes (ESP)

Belinda Bencic (SUI) - Serena Williams (USA/N.2)

Florian Mayer (GER) - Rafael Nadal (ESP/N.9)

Fernando Verdasco (ESP) - Novak Djokovic (SRB/N.2)

Tsvetana Pironkova (BUL) - Agnieszka Radwanska (POL/N.3)

Kirsten Flipkens (BEL) - Johanna Konta (GBR/N.9)

Dustin Brown (GER) - Milos Raonic (CAN/N.3)

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) - Christopher O'Connell (AUS)

Alexander Zverev (GER/N.24) - Robin Haase (NED)

Dominika Cibulkova (SVK/N.6) - Denisa Allertova (CZE)

Reilly Opelka (USA) - David Goffin (BEL/N.8)

Dominic Thiem (AUT/N.8) - Jan-Lennard Struff (GER)

Gaël Monfils (FRA/N.6) - Jiri Vesely (CZE)

Blake Mott (AUS) - Richard Gasquet (FRA/N.18)