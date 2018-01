Primera Ronda Víctor Estrella, primer escollo a superar para Rafa Nadal Rafa Nadal, durante una sesión de entrenamiento en Melbourne. / EFE El tenista español afronta su primer Gran Slam con su equipo técnico dirigido por Carlos Moyà GONZALO BARQUILLA Lunes, 15 enero 2018, 00:20

Rafa Nadal debutará este lunes en el Open de Australia ante el dominicano Victor Estrella, 81º del mundo. El encuentro abrirá la sesión nocturna en el Margaret Court Arena y se podrá seguir en directo a partir de las 09 horas (España). El manacorense, tras disputar varios partidos de exhibición en tierras oceánicas, afronta con optimismo el primer Gran Slam del año pese a la derrota en la final del torneo el pasado curso ante Roger Federer.

El número 1 del mundo destacó en rueda de prensa que llega muy animado a la cita australiana. «Es imposible estar más motivado que el año pasado o que cualquiera de los años anteriores. Esto es el Open de Australia. Si no estás motivado de forma suficiente, es decir, al cien por cien, lo más probable es que no ames este deporte», dijo.

El tenista español afrontará su primer reto con su equipo técnico dirigido por Carlos Moyà, pero no dejará de tener presente a su excompañero y familiar, Toni Nadal. «Participa mucho más de lo que le gustaría. Es mi tío y siempre que quiera estar conmigo, estaré feliz. No es mi decisión y tenemos la confianza suficiente para hablar estas cosas. Es parte de mi familia y nos queremos, no se trata de una relación únicamente profesional», comentó.

Otro de los favoritos para levantar el trofeo en Australia es Roger Federer, que ve a Nadal como uno de los principales candidatos. «Creo que alguien como Rafa, con el año que pasó, y Novak, con sus seis títulos ganados aquí, aunque no sepamos cómo se encuentra físicamente, son los dos favoritos», destacó el tenista suizo, que de ganar en Melbourne se colocaría como número 1 del mundo si el tenista manacorense cae eliminado en cuartos.