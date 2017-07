Final femenina Garbiñe: «Quiero ser consciente y disfrutar de lo conseguido» Garbiñe Muguruza posa con su primer trofeo de Wimbledon. / Afp La campeona de Wimbledon reconoce que cuando ganó en Roland Garros se le «pasó volando» y que no lo paladeó lo «suficiente MANUEL SÁNCHEZ Sábado, 15 julio 2017, 20:46

Muguruza se le iluminaba la cara en la sala de prensa al pensar en su recién conseguido título de Wimbledon. Vestida con una sudadera blanca, tranquila y relajada, la hispanovenezolana no pudo ocultar su felicidad al pensar en su nombre escrito en la pared de ganadores del ‘All England Tennis Club’. «Siempre miro el muro de los campeones, ves todos los nombres, la historia. No quería perder esta vez. Es increíble ver mi nombre ahí», destacó.

La vencedora de dos grandes, explicó que cuando va a una pista importante se siente «bien», ya que es donde quiere estar y por lo que entrena. «Ahí es donde juego bien», apuntó.

Tras vencer en Roland Garros 2016, Muguruza entró en una crisis de juego y resultados, que le hicieron caer hasta el puesto 15 de la WTA, por lo que la jugadora entrenada por Sam Sumyk, aseguró que ahora toca «disfrutar». «Cuando gané en París se me pasó volando y no lo disfruté suficiente. Quiero ser consciente de lo que he conseguido».

Muguruza, que saldrá número cinco del mundo el próximo lunes, indicó que le gusta más ganar torneos así que ser número uno, por lo que confirmó que «no piensa en ello». Añadió, además, que tienen que pasar muchas cosas para ascender a ese puesto. «Creo que soy una amenaza para ganar a cualquier jugadora. Ahí arriba hay mucho ajetreo», puntualizó.

También tuvo tiempo Muguruza para pensar en la fiesta posterior al torneo, y en la cena que se celebrará junto al campeón del torneo masculino. «No tengo nada, me tengo que ir a comprar un vestido», bromeó Garbiñe. La campeona tampoco esquivó sus preferencias respecto al ganador masculino. «Me gusta Cilic, pero quiero ver si Roger es elegante bailando», aseguró entre risas la jugadora.