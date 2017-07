Nadal llega «con confianza» a Wimbledon

El español Rafael Nadal, ganador el pasado mes de su décimo Roland Garros, afirmó este sábado en Londres que llega "con confianza" a la hierba de Wimbledon, tercer torneo del Grand Slam, que empieza el lunes en la capital británica. "Este un torneo en el que puedes irte muy pronto. Pero al mismo tiempo, me siento capaz de ir adelante, creo que estoy con confianza. Estoy jugando bien desde el principio de la temporada", afirmó a los periodistas el jugador mallorquín, que en el Abierto de Australia fue subcampeón.

El jugador de 31 años, ganador de 15 torneos del Grand Slam (dos en Wimbledon, en 2008 y 2010), empezará en la primera ronda contra el australiano John Millman, número 137 del mundo.

El año pasado, Nadal no disputó Wimbledon por estar recuperándose de una lesión. En sus cuatro ediciones anteriores (2012 a 2015), los octavos fueron su mejor resultado, en 2014. Cayó en primera ronda en 2013 y en la segunda en 2012 y 2015. "Vamos a ver qué pasa este año. Sé que siempre es difícil. Estoy con ganas de jugar aquí, en un torneo que me encanta", afirmó Nadal en las instalaciones de Wimbledon.

Pese a ser el número 2 del mundo, Nadal será el cuarto cabeza de serie, debido a que los organizadores consideraron sus resultados discretos en este torneo en años anteriores. "Pasé por momentos muy negativos cuando estaba intentando jugar y no me encontraba en una buena forma, como el año pasado en Roland Garros, o como aquí en 2012. Siempre hay decisiones que tienes que tomar. Y en las decisiones, asumes riesgos. A veces te va bien, a veces no tan bien", estimó.

Nadal insistió en que Wimbledon es un torneo especial para él. "Jugar en Wimbledon siempre ha sido muy, muy especial para mí. Era uno de mis mayores objetivos cuando comencé a tener éxitos en este deporte. Siempre quise jugar bien en este torneo y he jugado cinco finales aquí", recordó.