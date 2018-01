Abascal: «No me parecen mal otros lugares, pero el mejor es Santander»

«Disfrutando de la vida». Jan Abascal, el que fuera director durante muchos años del CEAR de Vela 'Príncipe Felipe', dedica ahora su tiempo libre a otras actividades no relacionadas con el deporte -más allá de alguna «clase magistral», señala entre risas-, en el que ganó una medalla de oro olímpica en los Juegos de Moscú en 1980. Sin cometido en la Federación Española y en el propio CEAR de Vela 'Príncipe Felipe' desde hace un par de años tras sonados desencuentros con Julia Casanueva, prefiere la cautela a la hora de valorar que el equipo olímpico entrene en este 2018 en varias ubicaciones.

«No me parece mal que se entrene en otros sitios. Entre otras cosas es más barato», apunta. Aunque él defiende la idoneidad de la capital cántabra para que entrene un equipo de vela. «En Santander se dan todas las condiciones. Aquí, en el Cantábrico, hay frío, lluvia, ola atlántica...». En su época en el CEAR de Vela 'Príncipe Felipe' y en la Federación Española, en los estatutos se decía que «la base de entrenamiento era Santander. Pero ahora eso se ha modificado para que cualquier sede pueda ser base de entrenamiento. No es el modelo que habíamos puesto nosotros, pero no tengo nada que decir al respecto».