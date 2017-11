El cántabro 'Ñeti' Cuervas Mons será sustituido por Louis Sinclair en la tercera etapa de la Volvo

«No me dio tiempo a pasar bien a barlovento del foque para arriarlo porque íbamos muy justos en la maniobra y me di un golpe en la espalda. Un poco de ibuprofeno, hielo en la cabeza y estoy perfectamente. En el momento me quedé un poco parado del golpe pero nada grave, al momento ya estaba arriando el foque otra vez e hice la regata normal. Ahora miraré bien que todo está en su sitio». Así explicaba Ñeti Cuervas Mons su caída durante la regata in-port de Lisboa, celebrada el pasado 3 de noviembre. Desde ese accidente han pasado casi cuatro semanas y lo que entonces parecía que era un simple golpe, un gaje del oficio, se le ha complicado al regatista santanderino. Durante toda la segunda etapa, los 19 días que el 'Mapfre' ha tardado en cubrir la distancia entre Lisboa y Ciudad del Cabo, Ñeti ha sufrido dolores de espalda y por eso, tras llegar a Sudáfrica el pasado viernes, ha decidido regresar a España para someterse a pruebas médicas y recuperarse de su dolencia. El proa y capitán del equipo será sustituido para la tercera etapa por el neozelandés Louis Sinclair.

A sus 35 años, ésta es la participación en la vuelta al mundo de Ñeti después de su debut en el año 2008 a bordo del 'Telefónica Negro'. El navegante cántabro conoce muy bien la dureza de la Volvo y sabe que e correcto tratamiento de una lesión es fundamental para su recuperación. «Quiero revisarme a fondo cuanto antes, sobre todo ahora que estamos al inicio de la regata», declaraba antes de partir de Ciudad del Cabo. «Ésta es una competición muy larga e intensa, toda una maratón, y ante todo está el equipo. No podemos comprometer el rendimiento general de la tripulación ni por supuesto el mío. Este lunes viajaré a Madrid para hacer una visita médica, ver cuál es la mejor forma de recuperarme de la espalda y comenzar con ello lo antes posible».

Para el doctor Pablo Díaz Munío, médico del equipo y de la Volvo, «lo mejor para Ñeti es hacer las pruebas pertinentes para estar al cien por cien cuanto antes. Ádemás, la exigencia física de estos barcos es muy alta y uno de los puntos flacos de los tripulantes es siempre la espalda, especialmente si su puesto es el de proa como es el caso de Ñeti». El proceso de recuperación del cántabro estará también coordinado y dirigido por Íñigo Losada, 'Yiyo', responsable del área de salud del equipo español.

El barco, fuera del agua, en el puerto de Ciudad del Cabo. / Ugo Fonollá

El pasado viernes por la tarde el equipo español 'Mapfre' se proclamaba vencedor de la segunda y maratoniana etapa de la Volvo Ocean Race, después de recorrer las más de 7.000 millas. Comenzaba entonces el descanso para los tripulantes del barco, y a su vez, equipo de tierra liderado por el cántabro Antonio Piris 'Talpi'. Junto a él trabajan en esta parada en el mantenimiento del barco cinco personas más: Santi Pablos, Gonzalo Fernández de Velasco'Nervio', Juan Pinacho, Aitor Ocerin y el local Christian Gough.

«La », afirma Talpi. «Podía haber sido tres veces más larga pero parece que el barco salió muy bien preparado de Lisboa. Después de la salida, que fue muy rápida y con viento muy fuerte, el barco ha ido descargado y no ha tenido vientos de proa y mar, así que no han tenido ningún problema con las velas, que están perfectas, el casco está perfecto también y no han tocado con nada, salvo un pequeño golpe en la quilla que es fácilmente reparable. Habrá también algún retoque de pintura, pero eso es muy normal y contábamos con ello, es algo que tendremos en cada etapa», explica el regatista cántabro. 'Talpi' espera dejar el barco dispuesto para echarle al agua el próximo domingo, día 3 de diciembre, ya que el día 5 comienzan los entrenamientos en Ciudad del cabo y el 10, se dará la salida a la tercera etapa.