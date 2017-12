VELA El Circuito Montañés llega a su fin María Gil Lastra Seis clases de vela ligera dilucidarán sus títulos a lo largo del fin de semana en la bahía de Santander JAVI LEÓN Sábado, 2 diciembre 2017, 08:11

El Circuito Montañés de Vela celebra este fin de semana su última serie de regatas puntuables que proclamará a los campeones de vela ligera en las clases Optimist, Snipe, Laser 4,7, Laser Radial, RS Feva y 29er. Será la tercera cita anual del evento y en la tarde de ayer figuraban inscritos más de cien regatistas entre las diferentes categorías.

Las pruebas darán comienzo a partir de las 13.00 horas en el interior de la bahía santanderina, tanto el sábado como el domingo, con previsión de viento de intensidad media (10-15 nudos) del norte para la jornada de hoy y de viento más flojo y del suroeste para la jornada de mañana. Hay previstas un máximo de cinco regatas para cada disciplina.

En la clase más veterana, la Snipe, el 'Chiqui IV', de Enrique García de Soto y César Arrarte, parte como gran favorito para alzarse con el título anual, toda vez que parte con un primer puesto conseguido en la primera serie puntuable (Trofeo RCMS celebrado en marzo), y con un segundo lugar en el Campeonato de Cantabria (disputado en mayo) y le bastará con quedar entre los cuatro primeros clasificados en esta tercera serie para proclamarse campeón, algo claramente a su alcance. El 'Julio Cabrero & Cía', de Joaquín Armengot, que suma seis puntos tras hacer 2-4 en las dos anteriores series puntuables, y el 'Mojito', de Fernando Pereda y Santiago Fiochi, que lleva siete (6-1), vivirán una emocionante fase final para ver quién se hace finalmente con la plata y el bronce, en una clase en la que también estará en la salida el 'Tolosa & Cía', de los hermanos Sánchez-Barcaiztegui, o el 'Güemes', de Pablo Pelayo, entre otros.

Camilo, favorito en Optimist

La clase de los más pequeños, la Optimist, contará en la línea de salida con Felipe Camilo como gran favorito para llevarse las regatas de este fin de semana, aunque para hacerse con la general del Circuito no lo tendrá fácil, ya que no pudo navegar uno de los días durante la segunda serie puntuable y eso le relegó hasta el puesto 15 en el Campeonato de Cantabria. Marcos Hurtado, otro de los 'optimistas' más en forma, aspira a dar mucha guerra a Camilo, toda vez que Beatriz Gómez-Fleitas, que lideraba hasta hoy el Circuito, no podrá participar por haber comenzado este año su curso escolar en el extranjero. Un total de 20 barcos se ha apuntado en esta clase.

En 29er las máximas favoritas para el fin de semana, y para la general anual son Alba Salmón y Claudia Carpintero, ya que han sido las mas regulares hasta la fecha, al haber firmado sendos segundos puestos en el Campeonato de Cantabria y en el Trofeo RCMS. Por motivos de exámenes no podrá estar presente Elena de las Matas, aunque su barco lo patroneará Carmela Fernández, que navegará con Sofía Izquierdo -tripulante titular de De las Matas y que participará en el Mundial de la World Sailing en China-. El Club de Vela de Santoña tendrá una notable presencia en este clase con Kevin San Emeterio como máximo exponente.

En RS Feva habrá una nutrida participación, al haberse inscrito quince barcos y treinta regatistas. Víctor Maruri y Rafael González Echegaray, del RCMS, son los claros dominadores en esa categoría y acarician ya el título del año, si bien desde hoy tendrán enfrente una notable presencia de regatistas de clase 420 que se han inscrito en Feva para no perderse su participación en el Circuito, como por ejemplo Daisuke Hattori. Entre las féminas destaca Marieta Torcida, en este año la más destacada en los Fevas. En Laser todo es una incógnita, toda vez que los mejores no podrán salir por coincidirles la prueba con su desplazamiento al Campeonato de España.