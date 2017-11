El 'Mapfre' se consolida en el primer puesto de la general en la Volvo Ocean Race

Ñeti Cuervas-Mons: «Un recorrido peligroso, pero es para todos igual»

El cántabro Ñeti Cuervas Mons criticaba, al final de la regata, el recorrido de esta costera y lo calificaba de «peligroso». «Para este tamaño de barco es un recorrido demasiado corto, ni las regatas de Optimist son tan cortas, yo creo que es un poco peligroso pero es lo que hay y es para todos igual».

También habló del golpe que se dió durante la prueba. «No me dio tiempo a pasar bien a barlovento del foque para arriarlo porque íbamos muy justos en la maniobra y me di un golpe en la espalda. Un poco de ibuprofeno, hielo en la cabeza y estoy perfectamente. En el momento me quedé un poco parado del golpe pero nada grave, al momento ya estaba arriando el foque otra vez e hice la regata normal. Ahora miraré bien que todo está en su sitio», comentaba entre risas.