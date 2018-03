Vela El regatista 'Ñeti' Cuervas Mons, recuperado de su lesión, se reincorpora al 'Mapfre' Ñeti Cuervas Mons ya está en Auckland. / María Muiña El cántabro ya está en Auckland para disputar la séptima etapa de la Volvo Ocean Race, la 'reina' que partirá de la ciudad neozelandesa y llegará a Itajaí (Brasil) DM . Santander Miércoles, 7 marzo 2018, 14:13

El navegante cántabro Antonio 'Ñeti' Cuervas-Mons, capitán y proa del VO65 español 'Mapfre', ya se encuentra en Auckland (Nueva Zelanda) para reincorporarse, después de su lesión de espalda, a la tripulación para disputar la séptima etapa de la prueba entre Auckland e Itajaí (Brasil).

El pasado mes de noviembre, después de la gran etapa del 'Mapfre' entre Lisboa y Ciudad del Cabo, Cuervas-Mons tuvo que regresar a España para recuperarse de unas fuertes molestias en la espalda a causa de una caía que sufrió en Lisboa durante la disputa de la regata costera en la ciudad portuguesa.

«La verdad es que han sido 16 semanas muy duras, con mucho gimnasio, haciendo doble sesión en las últimas semanas, prácticamente todos los días. Toda la coordinación de la rehabilitación tuvo lugar en Vigo, donde vivo, y la ha estado llevando 'Yiyo' (Iñigo Losada, preparador físico del 'Mapfre) vía correo electrónico y teléfono», ha comentado.

«El trabajo de estos últimos meses se nota y ahora me siento físicamente muy bien, muy fuerte y listo para navegar. Estoy como un 'toro'», ha asegurado 'Ñeti'

Su retorno en la etapa 'reina' de esta edición es un desafío para él porque, según ha indicado, «se pasa el Cabo de Hornos, va a ser la más dura física y psicológicamente y es la que más puntúa, aunque al mismo tiempo siguen quedando todavía muchísimos puntos en juego».

«Lo importante es no fastidiarla, no romper el barco y no perder la etapa. Es decir, firmaría ahora hacer un segundo y seguir bien el resto de etapas antes que arriesgar demasiado y romper el barco, que sería lo peor», ha dicho. Como capitán del 'Mapfre', lo primero que hizo al llegar fue ir al barco y hablar con el responsable de cada área para ver en qué situación estaba todo.

«Queda mucho trabajo estos días pero los chicos lo están haciendo increíble y estamos muy tranquilos porque los deberes ya están prácticamente hechos, así que lo que queda es chequear y recambiar, pero bueno, es un trabajo que ya viene hecho desde Sanxenxo», ha puntualizado.

En cuanto al liderato del 'Mapfre' en la general de la prueba, ha dicho que «en esta etapa las cosas volverán a ser un poco como en las dos primeras».

«En mi opinión los equipos más fuertes son 'Dongfeng', 'Vestas' y nosotros, y creo que 'Brunel' y 'AkzoNobel' también lo pueden hacer muy bien en esta etapa. La verdad es que las dos etapas anteriores para mí son las que menos cuentan, porque el factor suerte ha influido más que nunca», ha dicho.

«Creo que a partir de ahora se notarán más los equipos que tienen más experiencia o preparación. Esa es mi opinión, me extrañaría que volviese a repetirse la situación de las etapas anteriores».