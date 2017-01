La web de El Diario estrena mañana el documental 'Nestor Martin, la historia de un fracaso'

La web de El Diario Montañés ofrece este miércoles 11 de enero un documental que revisa la historia de Ecomasa, la empresa constituida en 2012 para fabricar estufas bajo la marca comercial Nestor Martin tras la quiebra de la histórica Teka.

‘Nestor Martin, la historia de un fracaso’ es un videoreportaje que repasa lo sucedido en la que constituyó la principal inversión industrial del anterior Gobierno regional. Recibió 18 millones de euros de dinero público, además de los 3,2 millones que Teka entregó a la factoría en ciernes antes de abrir.Además del Ejecutivo de IgnacioDiego, los implicados fueron los empresarios Andrés de León y Jesús Lavín, creadores de Ecomasa;el Gobierno de Miguel Ángel Revilla, que decidió cerrar la fábrica; y los 88 trabajadores despedidos de Teka que renunciaron a sus indemnizaciones para recolocarse en la nueva fábrica.

Todos estuvieron implicados en un proyecto que apenas duró 3 años, y que ahora se investiga en tres juzgados y en una comisión del Parlamento autonómico. El documental cuenta lo sucedido según las versiones de cada protagonista: el comité de empresa, los tres partidos que tuvieron decisión sobre Ecomasa (PP, PRC y PSOE), y los representantes de los trabajadores, ninguno de los cuales ha sido recolocado todavía.

Todos dicen haber perdido algo con la inversión frustrada. Los trabajadores, lógicamente, sus empleos y sus indemnizaciones. El PP dice haber pagado el fracaso en las elecciones. Los empresarios aseguran haber perdido varios millones de euros de su patrimonio personal. El PRC y el PSOE sostienen que no cerraron Ecomasa, sino que legalmente no les quedó otro remedio vista la inviabilidad de la empresa. Una opinión que no comparten De León yLavín, para quienes el cierre en febrero de 2016 respondió a motivos «políticos», pues Ecomasa todavía podía salir a flote.

Opiniones encontradas y versiones totalmente opuestas, en un reportaje que precisamente pretende explicar a través de los distintos puntos de vista por qué Nestor Martin salió mal.