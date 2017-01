Tamames alerta sobre los problemas de la ganadería y el despoblamiento regional

El despoblamiento y la baja tasa de natalidad y la crisis del sector primario, con especial incidencia en la "situación complicada" de la ganadería son, además del necesario impulso al sector industrial, algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta Cantabria a juicio del economista Ramón Tamames, que ayer participó en unas jornadas organizadas por la Universidad, la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio y Cemide. El economista, habitual en sus visitas a Cantabria para participar en distintos foros, recordó que forma parte de un equipo de expertos "muy interesados" por definir una estrategia que dé solución a los problemas de la comunidad.

"Obama no ha hecho una política de conciliación" En su análisis sobre el ámbito internacional, Ramón Tamames no dudó en que Barack Obama, que cederá en unos días el testigo a Donald Trump, pasará a la historia como "un gran presidente" de los Estados Unidos "comparado con lo que se nos viene encima" aunque, a su juicio, no ha actuado con una visión "universalista" porque "no se ha preocupado por el futuro del mundo" y "no ha hecho una política de conciliación" con Rusia al tiempo que mantiene "una desconfianza total con China". Para Tamames, eso "no es bueno para el mundo" y la "única esperanza" es la "simbiosis económica" que mantienen la potencia americana y China. Sin embargo, lamentó que ambas potencias continúen con la "lucha por la hegemonía" algo que puede llevar, de producirse un enfrentamiento entre ambas, a "consecuencias nada positivas". Para evitar esas situaciones, consideró que hacen falta instituciones globales con "suficiente fuerza para moderar impulsos, transaccionar y negociar".

Sus recetas pasan por que Cantabria potencie el puerto, para situarlo en una "relación más intensa" con el resto de puertos del Cantábrico y principalmente con el de Bilbao, y por estrechar los lazos entre el Gobierno regional y la Universidad, que debe actuar como "su ‘think tank’". También se refirió a las comunicaciones ferroviarias y descartó la construcción del AVE (ya desestimada por el Ministerio de Fomento) ya que "saldría carísimo y no hay suficiente población". Sí apuntó a la viabilidad del tren de altas prestaciones con "mejoras que sí se pueden sostener económicamente".

En clave nacional, no dudó en que España se encamina a "un cambio modelo" tras la pérdida de peso de la construcción. "El verdadero motor de la economía española es la internacionalización" de la mano del turismo. Tamames precisó que dos tercios de las empresas del Ibex-35 operan en el exterior y ya son 150.000 las compañías españolas que habitualmente exportan frente a las 90.000 del inicio de la crisis. También Cantabria, dijo, cuenta con una balanza comercial positiva al "exportar más de lo que importa". Aprovechó su referencia a las empresas del Ibex para autodisolución del Consejo Empresarial de la Competitividad, un ‘lobby’ constituido en 2011 por las principales sociedades cotizadas.

Recortes

El catedrático de Estructura Económica observa signos de recuperación en España, con crecimientos del 3% para este año, aunque reconoció que parte de la población "no ve la recuperación de la crisis" y "no hay alegría todavía". Tamames señaló que aún quedan asuntos pendientes como profundizar en la reforma laboral, por lo que "no vivimos en el mejor de los mundos". A pesar de ello abogó por "valorar lo que tenemos". Frente a las críticas a la política de recortes de Rajoy, Tamames argumentó que "han sido mucho menores de lo que la gente piensa". Lo que sí ha habido es "una caída de la renta" del 8,5% y "la deuda ha servido para mantener servicios como la sanidad, la educación, la dependencia y las prestaciones por el paro".

Lo que sí reprocha al líder del PP es que no haya avanzado en la reforma de la Administración y sobre la financiera dijo que "nos va a resultar muy costosa". Tamames, que además es Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, avanzó estas ideas en un encuentro con los periodistas previo a la conferencia que por la tarde pronunció en la Cámara de Comercio.

Abundando en la reforma laboral, el economista indicó que se debían haber analizado el mercado laboral, la economía sumergida y el nivel de pobreza. A su juicio, los datos que ofrecen entidades "bien intencionadas" muestran una "hipertrofia de los fenómenos más negativos". En Educación, resolvió que en España "puede educarse quien quiera" de forma gratuita hasta el Bachillerato y las tasas universitarias "aunque han subido, no tienen nada que ver con las universidades europeas o norteamericanas". Sí ve algo peor la marcha de la Ley de Dependencia "porque no se da lo que plantea" la norma. Respecto a las pensiones, recordó que "se congelaron" con Zapatero y ahora "hemos tenido tres años de deflación".