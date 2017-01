Los empresarios piden una formación ajustada al trabajo para mejorar el empleo

Una formación más ajustada a las necesidades de las empresas. Esta fue una de las principales reivindicaciones de los empresarios participantes en el cuarto debate organizado por El Diario Montañés y la CEOE-Cepyme. La adaptación de la educación y la formación a las necesidades futuras de los estudiantes cuando pasen al mercado de trabajo y la redacción de un plan realista y participativo" para el sector industrial de Cantabria fueron dos de las claves más repetidas en el coloquio y en las intervenciones de los ponentes, que se mostraron convencidos de que será la industria (que actualmente supone el 19% del PIB regional) el que impulse la economía de la región como generadora de empleo de calidad y complemento al sector de la hostelería y el turismo.

IDEAS PRINCIPALES EducaciónVen una divergencia entre lo que se estudia en las universidades y lo que reclaman las empresas. Piden formaciones más ágiles y basadas en nuevas tecnologías. Formación de paradosLos empresarios ven "obsoleta y rancia" la formación que se da a los parados, que está a "años luz" de las necesidades de las empresas y piden su revisión. Apoyo a la industriaApuestan por el sector de la industria como generador de empleo. Por uno industrial se genera uno indirecto y dos inducidos. También ayuda a desestacionalizar el turismo. Plan de industrializaciónPiden un plan industrial al largo plazo, que no cambie con los sucesivos gobiernos, en el que participen todos y que frene la destrucción de empresas vinculadas al sector. Reforma laboralConsideran que no es momento de dar pasos en falso con la reforma laboral. Creen que debe ser algo vivo, según las necesidades del momento y piden que no se demonice el contrato temporal.

El director de Cesine, Fermín Gutiérrez, fue el primero en hablar de la "divergencia" entre la formación y el empleo, "entre lo que se estudia y lo que reclaman las empresas". Por ello, consideró que "es importante hacer un esfuerzo en los centros de educación superior, como hacemos nosotros para adaptarnos a las demandas de las empresas. Formar a los alumnos en las habilidades que requieren".

En este mismo sentido, el responsable de CIC Consulting Informático, Fernando Martínez Lafuente, indicó que "el 80% de las empresas no están digitalizadas porque no tienen personal interno con habilidades tecnológicas para ello". "La demanda de recursos tecnológicos digitales es bruta. Solo se cubre el 20%", añadió. De ahí que insistiera en que, desde las primeras enseñanzas, a los niños "se les forme en Ciencia de la Computación. Los chicos, no solo deben jugar con el móvil, sino que debían estar ya programando aplicaciones". También consideró que España precisa de una educación "mucho más ágil y flexible, porque muchas de las profesiones de nuestros hijos y nietos ni siquiera están inventadas".

Más crítica fue Montserrat Peña, de Códice, al señalar que "si hay algo obsoleto y rancio es la formación que se da a los parados, que todavía están recibiendo 300 horas para aprender a manejar el Excel". Su formación, continuó, "está a años luz de las necesidades de las empresas. La Administración no le da la importancia que se le debe y se asume que es para entretener".

No salió mejor parado el actual Ejecutivo cántabro en la gestión de la Formación Profesional Dual. Martínez Lafuente indicó que "ahora nos vienen con que debemos pagar la Seguridad Social a los estudiantes que tuvimos en nuestra empresa durante los cuatro años en los que llevamos colaborando, de manera retroactiva. Este tipo de actitudes hacen que te frenes de cara a futuras actuaciones. Es incomprensible". A este respecto, Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la CEOE, afirmó que están negociando para corregir esta situación.

En cuanto a la industrialización, José Luis Zárate, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria y exdirector de Solvay, apostó por "cuidar" este sector, ya que "tiene un efecto multiplicador de empleo". "Está demostrado que por un trabajo directo en la industria, se crean uno indirecto y dos inducidos. El problema es que los políticos no ven clara su importancia".

Además, señaló, que al ser grandes empresas, que por lo general están muy sindicalizadas y son poco flexibles, se termina optando por la externalización de servicios, lo que propicia una red de empresas medianas y pequeñas "que ayudan a toda la región". Zárate sostuvo también que las grandes empresas son también motores económicos de otros sectores "incluso del turismo y la hostelería, por la actividad que generan a su alrededor".

Jorge Egui, consejero delegado de Andros La Serna, en España, cuya empresa desarrolla los mercados donde se instalan (en este caso en Cantabria en la Serna de Iguña, la antigua Pascual ), consideró que no se puede perder de vista el hecho de que "el cierre de fábricas en la región en los últimos años nos da una señal de alarma importante. Se debe de elaborar cuanto antes un plan estratégico a largo plazo que busque la estabilidad".

Pero también resaltó la necesidad de "apostar por la unión". Dijo estar sorprendido de que en Cantabria, una comunidad donde el sector primario "es importante, haya mucho donde mejorar". Se refirió al sector lácteo en concreto, en el cual, en lugar de haber una única Organización de Productores de Leche (OPL), para una mejor comercialización, "hay cinco. En Andalucía solo negociamos con una. Aquí tienen que unirse".

¿Será la automatización y la digitalización una tumba de empleos? En el debate sobre esta cuestión, Jaime Rodríguez Salvador, de Reyca, apostó por perder miedo a la automatización de las empresas, ya que, "bien planteado, las hará más competitivas", punto que fue compartido por Fernando González de la Mora, de Acevent, quien señaló que aunque en determinados departamentos pueda haber una disminución del personal, de manera global puede significar el aumento de empleados.

Pero todo este proceso, según señaló Gema Coria, de La Constancia, no tendrá éxito si no se crea "un grupo de trabajo con la Administración que prepare esta nueva revolución industrial y que así no haya destrucción de empleo. Pero el Gobierno no escucha".

En este sentido, Martínez Lafuente, lamentó que el Gobierno "se haya olvidado de las empresas de tecnologías de la información de Cantabria para aportar nuestras opiniones y sugerencias al plan de innovación y digitalización que se está desarrollando".

La reforma laboral tampoco se pasó por alto. Ante una posible modificación, el sentir general es que se debe profundizar en los conceptos de flexibilidad. Vidal de la Peña consideró que debe ser "algo vivo, que acompañe a la sociedad". Indicó que el contrato temporal "se ha demonizado, cuando no debería de ser así", algo que apoyó Alfredo Pérez, de ITM, quien aseguró que los usos laborales han cambiado, lo mismo que la sociedad: "ahora nos piden contratos de cinco horas, porque así pueden compatibilizar su trabajo con estudios, vida familiar, etc. Existe otra filosofía entre las nuevas generaciones sobre el contrato indefinido".

También Julio Fernández, de Horno San José, consideró "que hay que olvidar un poco del contrato fijo. Las generaciones buscan trabajos que se adapten más a su formación y su forma de vivir".

Para Federico Gutiérrez Solana, del CISE, el éxito de la evolución industrial y empresarial en general pasa "por romper las barreras entre la universidad y los empresarios. Debe de darse una proximidad y que los empresarios entren".

"Cantabria es una región con vocación industrial"

José Luis Zárate, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria

A la hora de analizar el empleo en Cantabria, José Luis Zárate valora "mucho la parte importante que tiene el sector industrial. Considero que tenemos una región con vocación industrial". Para ello se apoyó en datos: "Tiene un peso realmente alto con respecto al resto de comunidades, con un 19% del PIB y con un dato muy similar en el empleo".

Consideró que la industria es "el tractor del empleo", no tanto "por la cantidad como por la calidad", ya que de conseguir ese prestigio "lograremos más empleo en Cantabria".

Sin perder de vista el sector turístico como mayor generador de trabajo en la región, agregó que "el tiempo no se cambia. Tenemos el que hay y aunque se apueste por un turismo cultural o deportivo, la industria sí puede ayudar a desestacionalizarlo, porque las empresas de este sector promueven la llegada de visitantes, tanto dedicadas al comercio como a los congresos, que benefician a la hostelería en general".

"El plan industrial debe buscar la estabilidad"

Jorge Egui de Azagra, consejero delegado de Andros La Serna en España

Jorge Egui calificó los datos de Cantabria de empleo como "espectaculares. Estamos por debajo de la media nacional". Sin embargo, señaló que las cifras también esconden "una situación que no es la ideal desde el punto de vista estratégico a largo plazo, ya que pone de manifiesto el ascenso de los servicios del turismo y la falta de desarrollo de la industria". Desde su punto de vista, "vivimos un punto crítico de desindustrialización", pero que permite una "variable que, trabajándola bien, a largo plazo, ayudaría enormemente a la creación de empleo más estable directos e indirectos y de servicios alrededor de esta industria". Como paso previo, consideró "muy importante que los planes que se vayan a desarrollar sean realistas y que pasen por conocer, entender y analizar el problema del sector". En el desarrollo de este plan "debemos de participar todos, además de tener una visión a largo plazo, que busque la estabilidad, sin importar qué Gobierno esté en cada momento".

"Desde niños hay que estudiar Ciencias de la Computación"

Fernando Martínez Lafuente, socio fundador de CIC Consulting Informático

Fernando Martínez Lafuente sufre en su propia empresa lo que es una realidad en toda Europa, "necesitamos crear talento digital. Estamos inmersos en la nueva revolución industrial que es la digitalización, pero existe una brecha enorme de necesidad de talento digital. Hay una demanda de millones en Europa, que aún crecerá más".

Ante tal situación, recomendó a profesores, estudiantes y padres fomentar la Ciencia de la Computación, "desde los primeros años de formación de los niños. Tan solo hay que mirar un vídeo de Youtube de hace año y medio, en el que el presidente Obama hacía este mismo llamamiento. Esta ciencia va a estar en todos las profesiones".

También afirmó que en Cantabria "las condiciones son muy buenas para que surjan empresas de la tecnología de la información como la nuestra, aunque el talento digital es difícil de conseguir. Hace falta una formación muy concreta y hay que tener en cuenta que la tecnología que hay hoy, mañana ya no estará".

"El objetivo para 2017 debe de ser el empleo planificado"

Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la CEOE-Cepyme Cantabria

Echando la vista hacia lo que fue 2016, para Lorenzo Vidal de la Peña, "fue un año positivo, aunque llevamos tres meses delicados, marcados por el desempleo. Aunque en el cómputo global podemos ser optimistas, ese momento ya pasó y hay que volver a ponerse manos a la obra".

Para el presidente de la CEOE en Cantabria, para 2017, "el gran objetivo debe de ser el empleo. Y para ello hay que arremangarse y olvidarnos de cualquier discusión".

Ese objetivo debe de ir en base a una planificación, ya que "no se puede estar pendiente de si va a hacer sol o no". Así debe existir "un orden y coordinación. Elegir los sectores estratégicos de la región que se necesitan potenciar para trabajar sobre ellos de manera ordenada". Tampoco se olvidó de que "hay que optimizar los pocos recursos que tenemos en aras de reducir el desempleo de la manera más fuerte posible". Recordó que en Cantabria hay 44.000 desempleados, "demasiados para una comunidad de nuestro tamaño".