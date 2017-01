El precio de la electricidad recupera hoy sus niveles de máximos

Este aumento del precio de la electricidad es algo incongruente y que debe ser defendido por el gobierno. Pero, como vemos, el gobierno se hace oídos sordos y se hecha la manta a la cabeza para dejar que los precios sigan machacando al pueblo. Esto no, no se debe permitir, ésta postura es cómoda para sus amigos, las eléctricas, y les dejarán "puertas abiertas" para su jubilación de la política. ¡ No, No es justo ellos están para defender al pueblo ! y no para su lucro personal.

Hay mucha gente sufriendo mucho, ¿ Es qué no tienen corazón ?. Pues qué lo usen. Saludos.