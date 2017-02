«Si el turismo crece y hay más y mejores empresas eso debe trasladarse a los salarios»

El turismo hace tiempo que da buenas noticias a España, instalada en el podio mundial del sector. Los récord se acumulan y su contribución al PIB es cada vez más importante. La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, llega a afirmar que España está «bendecida» por el turismo. Sin embargo, desde su despacho cercano a la zona financiera de Madrid afronta los retos en esta legislatura de mantener la tendencia positiva y busca abrir nuevos mercados. Todo con el objetivo de que el sector ayude a «crear riqueza y empleo».

España batió en 2016 el récord de turistas con 75,6 millones de llegadas. ¿Dónde está el techo?

No sólo de llegadas, también ha batido el récord de gasto (77.625 millones de euros). Según las previsiones 2017 va a ser tan bueno o mejor que 2016. Además, este es el año internacional del turismo sostenible en un triple aspecto: económico, social y medioambiental.

España se sigue viendo como turismo de sol y playa. ¿Cómo se diversifica esa oferta?

Es cierto que tenemos un turismo vacacional de sol y playa, que tampoco hay que denostar. Pero España no sólo ofrece ese atractivo. También tiene un patrimonio cultural e histórico envidiable. Una gastronomía y un estilo de vida que nos hace muy atractivos. ¿Qué tenemos que hacer? Dar a conocer todo ese patrimonio.

Parte del sector dice que hay una obsesión con los récord.

Tenemos que estar contentos si hay turistas que quieren venir a España. No es motivo para lamentarlo. Pero no nos conformamos con eso. Apostamos por la calidad y la excelencia. Y estamos trabajando por un turismo cada vez de mayor calidad dirigido a personas con más poder adquisitivo. Se trata de mejorar el nivel económico de los turistas que ya nos visitan y también ser conocidos en los países más alejados como Japón, Corea, China o Rusia.

¿Cuántos turistas han llegado 'prestados' por los problemas en Túnez, Egipto o Turquía?

No nos podemos alegrar de que haya países donde el turismo era un elemento motor de su economía y estaba permitiendo que los ciudadanos vivieran mejor y se ha visto bruscamente cortado. En esos países ha desaparecido la estabilidad política, económica y social. Eso es una triste noticia. Nosotros deseamos que esos países recobren la estabilidad y el turismo que les corresponde. Pero pensamos que somos destinos turísticos muy diferentes, aun admitiendo que es cierto que determinadas persona que antes iban a Túnez o Egipto ahora decidan ir a España.

El 'brexit' no ha afectado a la llegada de británicos.

Hasta ahora no ha habido consecuencias en ese turismo. Debemos de mimar y cuidar ese mercado, el más importante para España, y creo que lo vamos a mantener.

El gasto por turista se redujo un 3% en 2016, según los datos de Exceltur (patronal del sector).

No puedo pronunciarme sobre unas estadísticas que haya hecho una organización privada. Yo me tengo que referir a las estadísticas oficiales del INE. Como administración también examino los datos de Exceltur y de cualquier otra organización. Pero es un trabajo sobre unos parámetros privados. Lo que vale son los datos oficiales del INE.

Hay 2,1 millones de trabajadores relacionados con el turismo. Pero es el sector que se encuentra en la franja más baja en la retribución y de las de mayor precariedad.

El sector turístico ha contribuido a la recuperación de la economía española. Además, ha sido un salvavidas para un segmento de población que al hundirse la construcción, que daba empelo a muchísimas personas que no tenían una formación, pasaron al sector turístico. Ha habido un desplazamiento de la construcción al sector turístico. Para incrementar las bandas salariales es necesario que exista formación. Cuando hay crisis y recesión y las empresas cierran no se puede hablar de incrementar los salarios. Es ahora, que llega la recuperación económica, cuando podemos empezar hablar. Y se está haciendo. Ahí están las negociaciones colectivas para llegar a unos mejores salarios en este segmento.

¿Habría que acabar con la moderación salarial?

Si el turismo sigue creciendo y si cada vez hay más y mejores empresas eso tiene que trasladarse a las rentas salariales también.

¿No es contradictorio que un sector que contribuye tanto al PIB y que bate récord esté en la banda salarial más baja?

La voluntad del Gobierno es mejorar el nivel salarial de todos los españoles. Y para eso es necesario la recuperación económica. No es contradictorio. Ahora estamos en el camino de la recuperación y es cuando, por supuesto, viene la mejora de los ingresos públicos y de los salarios.

El FMI insiste en elevar el IVA reducido del turismo.

No hay intención de subir los tipos del IVA en estos momentos.

Apartamentos turísticos ilegales

Los apartamentos turísticos ilegales preocupan mucho al sector

Vivimos en un Estado democrático y de derecho y no puede haber nada ilegal. Con los apartamentos ilegales lo que hay que hacer es aplicarles la ley en materia de fiscalidad, de seguridad social, etc. No cabe un comportamiento ilegal en España permitido por la administración.

¿Qué le parece al Gobierno plataformas como Airbnb?

Sabemos que es un movimiento que se usa cada vez más y que hay que regularlo con precisión. Hay que hacer cumplir las normas como cualquier otra actividad. Si es una actividad alojativa por medio de una plataforma tiene que reunir los requisitos de seguridad, fiscalidad y empleo que cualquier otra actividad alojativa.

¿Considera que está suficientemente bien regulada?

La regulación es muy importante, pero no basta con sacar una norma. Hay que luchar por el marco regulatorio adecuado, por los instrumentos de control y por una cultura en la cual todos los españoles velemos por el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.

¿El Gobierno va a tomar alguna medida?

La ordenación en materia turística es una competencia autonómica. Al Estado no se le puede pedir que supla a una comunidad autónoma. Eso es inconstitucional. Al Estado le puedes pedir que armonice, que se reúna con las comunidades... Pero no que regule en sustitución de las comunidades.