El conflicto de la estiba amenaza con paralizar el Puerto de Santander

El conflicto de la estiba en los puertos ha vuelto a estallar y amenaza con paralizar el de Santander ante los paros convocados el 20, 22 y 24 de este mes contra la regulación que ultima el Ministerio de Fomento para adaptar una sentencia europea. Los trabajadores de estiba del Puerto de Santander se sumarán a estos paros que podrían desembocar en una huelga más larga si no se frena lo que consideran una «desregulación» de las tareas de estiba. «Quieren acabar con esta profesión y que en vez de la contratación actual, a través de una bolsa, que se vaya a la intermediación de las ETTs, que ya existe en la actualidad», explica José Loreto, portavoz del SCAT, sindicato mayoritario en el comité de empresa de los estibadores santanderinos.

LAS CIFRAS 48 estibadores forman la plantilla actual que realiza sus labores en el Puerto de Santander

"Un sueldo digno, pero lejos de las cifras que se dicen" El tema de los altos salarios de los estibadoes ha estado también en el centro del conflicto. Cuando presentó su propuesta el pasado jueves, Fomento quiso enfatizar la situación privilegiada de los estibadores para justificar la medida. Expuso datos como que cobran de media 60.000 euros brutos anuales. «En Cantabria un estibador gana 1.200 euros brutos al mes, más un salario por actividad por día laborable que puede ser de 65 ó 25 euros en función de la actividad o 0 por un día de desempleo. Por tanto, el salario máximo en condiciones óptimas de un estibador de Santander es de 2.500 euros», analiza el portavoz del SCAT que reconoce que «es un sueldo digno» teniendo en cuenta la situación actual, aunque lejos de las cifras indicadas. Además, en Santander no existe el plus de productividad de otros puertos.

5 son las empresas de la Sagep del Puerto de Santander: Bergé, Noatum, Cisna, Tasa y Cadevesa.

En el centro del conflicto están las Sagep. Las empresas estibadoras están obligadas a convertirse en sus accionistas y a contratar a los trabajadores, de forma prioritaria, a través de ellas, en unas determinadas condiciones. La Sagep del Puerto de Santander está participada por cinco operadoras: Bergé, Noatum, Cisna, Tasa y Cadevesa. Su plantilla está compuesta por 48 estibadores. A ellos hay que sumar los contratados directamente por las compañías y los que llegan de la mano de las ETTs (Randstad y Adecco).

«La plantilla operativa de estibadores suele estar en unas 30 personas teniendo en cuenta bajas y vacaciones, por lo que se recurre a la contratación de personal por las empresas de trabajo temporal», explica Loreto y añade que mientras las condiciones laborales y salariales de los estibadores se rigen por un acuerdo y un convenio propio, los contratados por las ETTs cuentan con salarios y condiciones más precarios. «Lo que ahora se pretende es que la bolsa de trabajo de mejor calidad que suponen las Sagep se termine y que los trabajadores lleguen a través de las empresas de trabajo temporal. Son jóvenes que han cursado la FP y que no alcanzarán las condiciones actuales», afirma Loreto.

En 2012 se presentó una denuncia contra el sistema actual de estiba y en su sentencia de 2014 el Tribunal de la UE lo consideró contrario a la normativa europea. Fomento se escuda en el fallo, y las posibles multas por su incumplimiento, para impulsar una propuesta de decreto-ley que pretende liberalizar la actividad en tres años. Las organizaciones sindicales, que llevaban tiempo negociando con la patronal Anesco y la anterior ministra, exigen buscar una salida consensuada y que por lo menos se preserve un registro portuario con los trabajadores habilitados para ejercer la actividad. Anesco, por su parte, envió ayer un comunicado en el que manifestaba su «apoyo expreso» a la reforma».

Un trabajo especial

El trabajo de estiba ha cambiado mucho en los últimos años, pero no deja de tener unas condiciones especiales. «Un estibador de Santander conoce su trabajo día a día, a las 7 de la mañana, cuando su jornada suele comenzar una hora más tarde. Además, en los muelles no existe la climatología», recuerda Loreto. Un estibador, añade, sólo tiene garantizadas sus vacaciones anuales y los descansos semanales, que no tienen porque ser en sábado y domingo porque prestan servicio los 365 días al año.

Los estibadores de Santander han creado una página en Facebook en la que están trasladando las últimas noticias del conflicto, el primero al que tendrá que enfrentarse el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.