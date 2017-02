Bridgestone anula inversiones tras el rechazo del comité de nuevos contratos con menor sueldo

Hace falta cambiar Europa y mas la España anquilosada; ni G-20, FMI, OCDE, UE, etc., ni actuales políticos tienen ideas válidas a superar la situación decadente, el sistema está en quiebra y sin solución a la economía, industria, paro, pobreza general y conflictos en aumento en lo que hacen y no hacen gobernantes, empresarios, economistas, sindicalistas, etc., por recortar, cerrar o evadir, etc.; todos ponen peor el consumo, producción, empleo y el dinero circulante, en vez de estimular la economía con mas inversión, empleo, competitividad, educación, investigación, sanidad, etc., se hacen leyes nefastas y hasta absurdas; suben algunos precios, tasas-impuestos, se consume y fabrica menos; el crédito funciona mal al emprendimiento... ¡SIN CREDIBILIDAD ÉTICA, POLÍTICA Y GUBERNATIVA, O SEA, SIN CAMBIAR EL ACTUAL SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO Y POLÍTICO DESDE LA BASE NO HAY SALIDA!

¡Si el 5% tiene muy alto salario, 10% alto, 20% medio, 40% bajo y 25% paro o nada, así poco se puede comprar!. El salario -masa salarial- está minorado en parte baja, hay que ajustar más a muy altos, altos y medios en mandos, técnicos, gerentes, directivos, consejeros, políticos, gobernantes, pensiones altas o graciables --en proporción y escalable--, controlar a menor abuso en gastos o dispendios. La riqueza y propiedad debe cumplir un fin social; el trabajo y salario por solidaridad y ética hay que repartirlo más o mejor, mucho más al futuro; y lo principal, hay que educar a gastar, consumir y VIVIR con moderación y ecológicamente desde escuelas; relanzar la cultura del ocio cultural-recreativo; del deporte y conocer mas la naturaleza; 'reinventar' comercio mayorista y minorista a mas justo y ético; facilitar más puntos a venta directa de productor a consumidor en artículos perecederos o de gran consumo y de temporada, etc.; sobre todo... ¡Los directivos, políticos y gobernantes sean éticos, competentes y ejemplares!

Marear la perdiz a diario hace "el sistema" y muchos inept@s que mandan... ¿Puede la oposición apoyarlo?. ¡Hay que evolucionar a decisiones económico-políticas-sociales al presente y más al futuro para sostener o redistribuir el empleo y crear más, en especial para la juventud que cada año se licencia y no puede trabajar!, Ahora una quimera "cambiar el Sistema" y las normas-leyes socio-económicas. Se 'impone' SEMANA de 30 horas --40 o 35 no facilitan el cambio-- o sea, 6 horas a 5 días y 2 turnos por ley, o más (ej. 8 a 2 y 2 a 8) y uno solo si es autorizado, en toda la industria, comercio, servicios y lo oficial; generalizar mas trabajar fin de semana según gremio --excepto grandes superficies-- para mas o mejor servicio al público, reactivar el comercio, redistribuir personal y crear empleo --unos dos millones en meses y seguir--, será más dinero circulante, consumo, comercio, emprendimiento, competitividad, producción, así como mayor bienestar social, cotizaciones a Seguridad Social y más entradas-impuestos al Estado.

Cambio socio-laboral aquí más fácil y sin afectar a competitividad por diferencial a salario mínimo-medio europeo de unos 1.400, aquí 824 y sin variarlo sería como una subida del 25%, a la demasía sobre el se reduciría del 5 al 30% para un mas justo reparto de masa salarial; jubilación proporcional a años con cuotas mínimas --o superiores--, a quien tenga cotizados 40 años o lo haga a 65; una "renta mínima" --con actual sistema ni "básica" ni "universal" si no hay medios o se gestiona mal-- de 426 euros a unidad familiar que se justifique y 100 más por cada miembro; ahora dan ayudas como aguinaldos, unos 800.000 no cobran nada o 1.500.000 solo 426; los parches no funcionan y no valen al futuro, todo el Sistema falla, está en quiebra; impuestos más justos y sin "trampas legales" a ingresos o por fortuna; así como más ayudas a necesitados: alimentación, vivienda, educación, enfermedad o dependencia, etc.; y atajar más o mejor a la economía sumergida, así como a toda evasión-fraude que se detecte o se denuncie.

El problema en occidente es el capitalismo salvaje y sus imposiciones leoninas, en España se suma la derecha arcaica y prepotente que no quiere cambiar leyes, métodos o formas, el colmo son los sindicatos y políticos que ahondan la crisis con más de lo mismo, asi no hay la salida que necesita el caos socio-económico, comercial y político. Hay que reformar o hacer nueva la Constitución para un Estado Federal --el impuesto reino autonómico, etc., está caducado-- y actualizar leyes o normas cívico-sociales, económicas y fiscales ineficaces, porque la mitad no se hacen cumplir; un reajuste ético-social de impuestos, costos, precios, mercados, etc.; mas, que gobernantes, alcaldes, directivos, sindicalistas, políticos, etc., ejerzan solo 8 años o 12 alternos, y los dirigentes con esos años dimitan sin tardar. Se impone que la política no sea un medio de vida o de enriquecerse y URGE hacerlo, o habrá que "enterrar? el sistema y sus fanáticos a psiquiátricos, hay que actuar antes que el sistema 'aniquile' a la mayoría.