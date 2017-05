Isabel Aguilera: "En España hemos convertido la innovación en algo político"

Isabel Aguilera fue la encargada ayer de intervenir en la cuarta y última jornada de las conferencias de Mujeres Extraordinarias organizadas por El Diario Montañés y Cesine. Aguilera que presentó su ponencia ‘La innovación, equilibrio perfecto entre tecnología y talento’ cerró esta serie de coloquios que han acercado a Santander a algunas de las profesionales más importantes de nuestro país: Susana Voces (CEO de Ebay España), Lupina Iturriaga (CEO y fundadora de Fintonic), Charo Izquierdo (Directora de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week) y la propia Aguilera.

La trayectoria profesional de Aguilera es notable. Hoy es consultora experta en liderazgo, pero en su currículum atesora una larga experiencia en empresas de categoría mundial: fue presidenta de Google Iberia, CEO en Dell Computer para el sur de Europa y presidenta de General Electric en España y Portugal, entre otros cargos.

«Me he equivocado en todo lo que nunca creí que me equivocaría y no me importa compartirlo»

Durante su ponencia habló sobre todos los ingredientes que conforman el éxito empresarial y cómo ese ‘híbrido’ entre la innovación, la tecnología y el talento es lo que nos ayudará a entender el futuro y la nueva realidad en la que ya estamos inmersos. «En España no contamos los fracasos. Cuando yo he intentado emprender, no me ha salido bien, me he equivocado en todo lo que nunca creí que me equivocaría y no me importa compartirlo. Lo importante es levantarse y volver a empezar», apuntó la consultora. Dado el marco de la charla, y el auge de ‘startups’ españolas que buscan situarse a la vanguardia del sector del internet de las cosas, Aguilar apremió a los estudiantes a emprender y a innovar y no perderse en el aletargado mundo de las incubadoras tecnológicas. «El proceso tiene que ser rápido. Si la idea es buena, funcionará y si sale mal, cuanto antes fracases y lo cierres, mejor».

La innovación es un aspecto universal, pero no cabe duda de que España tiene una gran labor por delante para situarse a la altura de otros países como Estados Unidos: «Necesitamos mejorar, no solo en España, sino en general la cultura latina. No contamos con todo el talento, ni con las últimas herramientas. Tenemos las mejores escuelas de negocio pero no tenemos la cultura adecuada. Tenemos que transformar la innovación en algo más participativo». «Hemos politizado la innovación. Ya es bastante difícil crear un Silicon Valley para que en España queramos crear 17. Necesitamos ser mas realistas, aumentar el nivel de la educación, cambiar la cultura, integrar a todo el talento y ponernos de acuerdo», añadió.

En el curriculum de Isabel Aguilera no faltan las ganas de emprender algo innovador. La cultura empresarial americana (en la que el fracaso es un requisito imprescindible en la carrera hacia el éxito) es su gran referente. Por eso siempre busca nuevos proyectos que le permitan emprender para, como ella misma afirma, «dejar una impronta en la posteridad».

Siguiendo el formato de anteriores charlas, la cita concluyó con una mesa redonda moderada por Marta Mena, jefa de Marketing de El Diario Montañés, a la que acompañaron Mercedes Aleixandre, directora académica del Grado de Administración y Dirección de Empresas y Raquel Suárez, responsable de Marketing Internacional en Louis Berger y profesora en Cesine.