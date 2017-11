El ajuste global de Siemens Gamesa llena de inquietud la planta de Reinosa J.L. Sardina La empresa suspendió la reunión prevista ayer con los sindicatos en Madrid para informar sobre el impacto en España de los 6.000 despidos JESÚS LASTRA Reinosa Miércoles, 8 noviembre 2017, 07:44

El anuncio de reestructuración llevado a cabo por Siemens Gamesa el pasado lunes fruto de la fusión que la firma alemana y la empresa española de energía eólica protagonizaron en marzo tras un año de negociaciones ha llevado la «incertidumbre» y la «tensión» a la fábrica de Reinosa, donde la plantilla está a la espera de poder conocer el impacto que en territorio nacional tendrá el plan para prescindir de 6.000 de los 27.000 empleados que la corporación tiene repartidos por todo el mundo.

El primer contratiempo para los sindicatos se produjo ayer, cuando la compañía suspendió una reunión que se iba a celebrar en Madrid para arrojar luz sobre el proceso de 'adelgazamiento' del grupo y su distribución geográfica, unos recortes que prevén extenderse por 24 países, aunque inicialmente se apunta a que Alemania y Dinamarca pueden concentrar al menos un tercio del ajuste.

Desde la factoría campurriana, Álvaro Ruiz, representante de Comisiones Obreras y miembro del comité deempresa, explicó los motivos del aplazamiento del encuentro. «Nos han trasladado que por un problema de normativa europea la reunión debía suspenderse y que tendrá lugar en los próximos días, aunque todavía no hay fecha», manifestó.

Desde las federaciones estatales han pedido «paciencia» a sus diferentes representantes en los comités de Siemens Gamesa en España, aunque Ruiz admite que «sí que hay incertidumbre después del anuncio hecho por la compañía». Con todo, «de momento queremos mantener la calma. En la planta hay bastante carga de trabajo y el personal eventual ya salió». Según el portavoz, la plantilla actual se aproxima a las 266 personas.

Reacciones Álvaro Ruix (CCOO) «Hay incertidumbre tras el anuncio hecho por la compañía, aunque en la fábrica hay bastante carga de trabajo» César López (UGT) «Intuíamos que los resultados no eran buenos pero no hasta este punto. Ha sido un bombazo» José Miguel Barrio (alcalde) «Cualquier indicio de que haya puestos de trabajo en peligro siempre es motivo de preocupación»

Desde UGT, por su parte, César López, secretario comarcal en Campoo de la Federación de Industria, Construcción y Agro, sostiene que «la gente está preocupada. Podíamos esperar alguna medida, pero esto ha sido un bombazo. Intuíamos que los resultados no eran buenos, pero no hasta este punto». López admite la frustración en el seno de la factoría campurriana. «La gente nos pregunta si sabemos algo o conocíamos este plan previamente. Ahora mismo todo es incertidumbre», agrega.

Lo cierto es que en el complejo de Reinosa se había fijado días atrás una reunión entre sindicatos y gerencia que se celebrará en la jornada de hoy. Aunque en la agenda se contemplaban diversos asuntos de índole interna, los posibles recortes saldrán a colación. A este respecto, desde UGT no albergan muchas esperanzas de recibir información. «Suponemos que hasta que no se pronuncien en Madrid no den mayores detalles fábrica por fábrica», manifestó, para agregar que el deseado cónclave en la capital nacional podría tener lugar hoy mismo. En Comisiones Obreras, en cambio, no disponían de esta información.

Mientras, la inquietud se va apoderando otra vez de la zona meridional de Cantabria. El alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, admitió estar a la espera de acontecimientos y que se concrete el posible efecto de las reestructuraciones. No obstante, sí que recalcó que «cualquier noticia o indicio de que haya puestos de trabajo en peligro siempre es motivo de preocupación».

El Gobierno vasco cree que el efecto en su territorio será «mínimo» El Gobierno vasco ha maniobrado con celeridad para conocer el efecto que la reestructuración contemplada por Siemens Gamesa puede tener en su territorio, donde la compañía emplea a cerca de 700 personas. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, anunció una reunión hoy mismo con los responsables de la nueva compañía, pero adelantó que, si la empresa lleva a cabo algún ajuste en sus plantas de Euskadi, será «mínimo». Por su lado, la Administración cántabra, consultada por este periódico sobre si había solicitado un encuentro similar con Siemens Gamesa o si había recibido una comunicación de la firma, no se pronunció.

El regidor fue más allá y abundó en la solidaridad de la comarca en una época de sobresaltos industriales, con Sidenor y la segregación de su negocio como último precedente. Ahora, en relación a Gamesa, «nos sentimos todos uno. Ojalá que ese plan de ajuste global no cristalice en pérdida de empleo en Reinosa y que la planta local vaya bien. Siempre que se pone en riesgo a un colectivo de trabajadores y sus familias tenemos que mostrar nuestro total apoyo», dijo, para añadir que el Ayuntamiento ayudará en la medida de sus posibilidades a la plantilla.

Desplome bursátil

El anuncio de Siemens Gamesa para adelgazar su estructura no fue bien recibido en el parqué. La compañía se dejó ayer un 6,81% en bolsa, rebajando su precio hasta los 11,15 euros por acción. El mercado castigó durante todo el día la decisión de la firma de prescindir de casi un cuarto de su plantilla, por lo que sus títulos encabezaron las caídas del IBEX 35 de forma permanente.

Cabe recordar que la nueva sociedad anunció su paquete de medidas durante la presentación de resultados del último trimestre, que permitió también conocer las cifras consolidadas desde el momento de la fusión, a principios de abril. Comparado este periodo de seis meses con la simulación de lo que ocurrió en 2016 en ambas entidades, hay que concluir que dos más dos no siempre son cuatro, sino a veces tres. Las ventas para ese periodo se situaron en 5.022 millones de euros, lo que supone un descenso del 12% en comparación con los ingresos consolidados del pasado ejercicio.

Esa reducción de ingresos tuvo un importante impacto en el resultado final de la firma, que finalizó este primer semestre de vida con unas pérdidas netas de 135 millones de euros. En ese resultado negativo también han pesado dos factores negativos. De un lado, los 252 millones de gastos extraordinarios en los que incurrió la empresa como consecuencia del proceso de fusión, junto a otros 88 millones de lo que se denomina 'ajuste de inventario'. Dicho en otros términos, la compañía ha decidido aflorar pérdidas latentes que existían en su stock de productos ya terminados, como consecuencia de la depreciación de su valor. Los efectos tangibles, en breve.