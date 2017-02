Caixabank gana un 28% más y anuncia que devolverá las cláusulas suelo "caso a caso"

CaixaBank, que se ha asentado durante 2016 como el primer banco comercial español, presentó ayer unos resultados que su presidente Jordi Gual calificó como “excelentes” y que han supuesto un beneficio de 1.047 millones de euros, un 28,6% más, incrementando los recursos de clientes un 2,5% y reduciendo la morosidad hasta el 6,9% y los saldos dudosos en 2.346 millones. Es la primera vez desde 2011 en que la entidad supera los 1.000 millones de beneficios.

Durante la rueda de prensa de la presentación de resultados en Barcelona, el consejero delegado Gonzalo Gortázar, especificó que Caixabank analizará “caso por caso” las peticiones de devolución de cláusulas suelo de acuerdo con la nueva legislación. No será, por tanto, una devolución automática como la anunciada recientemente por Bankia y BMN, los dos bancos en poder del Estado. “Hemos constituido un servicio centralizado con 130 personas que revisará una por una las reclamaciones de los clientes y comprobará si tienen derecho a la devolución, básicamente si hubo una falta de transparencia a la hora de comunicar las condiciones de la hipoteca a los clientes” explicó Gortázar. “Lo explicaremos bien y claramente. A los que corresponda la devolución se lo haremos en metálico y a los que no les corresponda les explicaremos la razón, y creo que lo entenderán”. Gortázar destacó que Caixabank retiró ya hace un año todas las cláusulas suelo de sus hipotecas y no las aplica desde entonces y recordó que la mayoría de ellas provienen de bancos y cajas absorbidos en los últimos años.

Cifras Caixabank en Cantabria Actualmente, CaixaBank tiene 46 oficinas en Cantabria, repartidas en 24 municipios, incluidos los centros de empresas, banca privada e instituciones. Cuatro de esas oficinas tienen la denominación AgroBank, ya que están especializadas en el negocio agrario: Potes, Cabezón de la Sal, Reinosa y Arenas de Iguña. En Cantabria, a día de hoy, la entidad reúne a una plantilla de 213 personas que dan servicio a más de 117.300 clientes. La Obra Social ha destinado un presupuesto anual de 9,5 millones de euros para la comunidad autónoma durante 2016 y 2017.

625 millones para devolver

El banco ha dotado esta contingencia con 625 millones. 515 millones se aplicaron a las cuentas de 2015 y 110 en este año. Gortázar explicó que no esperan que esta cantidad aumente al final del proceso, aunque no lo descartó. Estas dotaciones, provisionan únicamente la mitad de los 1.250 millones que tienen en cláusulas suelo, que son las que Caixabank estima que se verán afectadas.

En el aspecto hipotecario, Gortázar destacó que Caixabank ha aplicado 25.000 daciones en pago y que en 2 de cada 3 casos los clientes se mantuvieron en el inmueble con alquileres reducidos en muchos casos ayudados por la Obra Social.

Al margen de estas cuestiones, Caixabank presentó unas cuentas en las que refuerza su liderazgo en banca de particulares, según destacó Gortázar. Uno de cada cuatro clientes bancarios españoles tiene a Caixabank como banco principal y han domiciliado su nómina en la entidad (857.000 más el pasado año hasta un total de 3,5 millones). Además, 1 de cada 3 clientes digitales, hasta 5 millones, tiene su cuenta en Caixabank. En este sentido, los recursos de clientes ascendieron en 2016 a 303.895 millones (+2,5% en 2016 y +1,4% en el trimestre). El crédito descendió un 0,8% y se situó en los 204.857 millones si bien la cartera sana crece un 0,4% en el año y un 0,1% en el trimestre.

CaixaBank cuenta con 13,8 millones de clientes, 5.027 oficinas y 9.479 cajeros en España.

Con los tipos de interés en mínimos, Caixabank anotó un 4,5% menos en el margen de intereses hasta 4.157 millones, aunque desde el segundo trimestre de 2016, el margen de intereses tiene una tendencia al alza, con un incremento del 3,5% en el cuarto trimestre. El impacto de las clausulas suelo ha sido 210 millones en la disminución del margen de intereses, que en el primer semestre bajó un 10%.

Subida en el Ibex

La misma tónica de mejora en el último trimestre se mantiene en los ingresos por comisiones que, no obstante, disminuyen en un 1,2% y se sitúan en los 2.090 millones . Los ingresos por comisiones se incrementan un 1,6% en el trimestre debido, principalmente, a la mayor comercialización de fondos de inversión y seguros de vida.

En cuanto a la evolución del valor en Bolsa, Gortázar destacó que en el cuarto trimestre de 2016, CaixaBank se anotó la mayor subida entre los valores del Ibex 35, con un avance del 39,62% frente el 6,52% del selectivo español.