«Somos un banco español; vamos a proteger nuestro negocio como podamos»

JESÚS LASTRA Jueves, 9 noviembre 2017

Transcurrido más de un mes desde el pasado 5 de octubre, cuando el Consejo de Administración del Banco Sabadell acordó trasladar su domicilio social a Alicante ante la incertidumbre política generada por la celebración del referéndum ilegal en Cataluña días antes, la entidad se muestra «satisfecha» con una decisión que define como de carácter «técnico» para eliminar cualquier tipo de «riesgo o dudas sobre una posible inseguridad jurídica que tuvieran los órganos de supervisión o los clientes». El balance de este movimiento, que tuvo un impacto notable en plena efervescencia secesionista, lo hizo ayer Miguel Montes Güell, director general de la entidad, durante la charla sobre ‘La ubicuidad de la nueva banca’ celebrada en el Hotel Sardinero y organizada por El Diario Montañés.

En un coloquio moderado por la periodista de este periódico Pilar González Ruiz, Montes Güell efectuó un repaso al proceso transformador que el banco ha llevado a cabo en los últimos años para adaptarse a una realidad cambiante que ha revolucionado el modelo de negocio de la industria financiera. No obstante, fue en el turno de preguntas cuando el mandatario se pronunció sobre la mudanza a tierras alicantinas y la situación catalana. «El banco no tiene opinión sobre la situación política, sino que es consciente de las obligaciones que mantiene con sus clientes, accionistas y la sociedad en general. Nunca pensamos que llegaría a producirse este cambio, pero contábamos con un plan establecido previamente para responder a cualquier factor de inestabilidad», arrancó, para agregar que «no hicimos el movimiento por alarma institucional, sino como una reacción técnica a una situación comercial».

Con todo, sí que confió en que «pase este episodio que lamentamos y no nos gusta» y que «vuelva la normalidad. En otras circunstancias no lo hubiéramos hecho, pero estamos muy contentos de haber llevado el domicilio social a Alicante», donde el Sabadell tiene gran peso y penetración.

Más allá de polémicas de índole política y fruto de un audaz proceso de expansión y crecimiento en la última década –la corporación opera en Reino Unido y en América, con México y su empresariado como punta de lanza de esta apuesta–, el director general abundó en que «los gentilicios no nos hacen justicia. Me resisto a decir que no somos un banco catalán, pero lo que está claro es que somos un banco español y vamos a proteger nuestro negocio como podamos. Nos ha costado mucho conseguirlo».

«El euro tiene el Banco Central Europeo; nadie sabe qué hay detrás del bitcoin» En esa reflexión acerca del futuro de las transacciones económicas, el papel de la moneda digital frente a los métodos tangibles también tuvo un lugar en la intervención de Miguel Montes, director general del Banco Sabadell. «¿Por qué no creo que se vaya a extender el uso del bitcoin? Por la seguridad. El euro tiene el respaldo del Banco Central Europeo. Nadie sabe qué tiene detrás el bitcoin. Las cibermonedas tendrán que convertirse en monedas», manifestó. No solo eso. La transformación de la industria financiera igualmente llevó a una pregunta incómoda pero a la par evidente. ¿Se van a acabar los bancos? «No, no van a convertirse en Amazon. Tampoco creo que Amazon vaya a ser un banco, quizá porque ni siquiera lo necesita», bromeó, para apuntar que «los bancos van a tener catálogos más amplios que supongan servicios de valor añadido». En la misma línea de reflexión, Montes Güell radiografíó el futuro que les aguarda a las sucursales físicas. «Siguen siendo muy relevantes. No van a dejar de existir, aunque sí que se va a producir un cambio de uso. Se convertirán en espacios de interrelación en lugar de la oficina» clásica actual que ya está menguando en determinadas entidades. El mandatario de Banco Sabadell también se pronunció acerca de los movimientos de su compañía el próximo ejercicio. «No vamos a comprar nada en 2018; tampoco vender. Vamos a vender muchos activos inmobilarios, si Dios quiere todos», sostuvo. Como cierre, una pincelada sobre el negocio inmobiliario autonómico. «Cantabria ha sido un mercado no tan golpeado por la especulación, pero sí con promociones fastidiadas por la apuesta por el turismo residencial», subrayó.

Previamente, durante la alocución Montes Güell desgranó la singladura llevada a cabo por la entidad para surcar con éxito las turbulentas aguas de la crisis económica y la reestructuración del sector, que llevó a naufragar a muchas otras corporaciones similares. Precisamente, el conferenciante definió a su compañía como «protagonista principal» en este cambio de contexto del marco financiero. Recordó la adquisición del Banco Guipuzcoano en 2010, «la primera tras la crisis», a la que sucedieron otras como la incorporación en 2012 de la CAM o en 2013 de Caixa Penedés, Banco Gallego y Lloyds España. Un recorrido que ha permitido pasar en suelo nacional de 1,9 millones de clientes a siete en 10 años, «el salto definitivo a banco universal», todo ello cambiando profundamente el perfil de actividad durante los tiempos de tribulaciones económicas, cuando la morosidad aumentaba casi en paralelo a las exigencias de core capital, esto es, los fondos que garantizan la viabilidad en escenarios de máxima tensión.

«No sabemos cómo será el futuro, pero nos estamos preparando para lo que sea que venga» y poder abordarlo con garantías, «como en el presente», sintetizó el directivo a modo de corolario.

¿Qué pasos se han dado en esta evolución? El que es actualmente el cuarto banco español tiene claro que a la industria financiera no le ocurre «nada», pues «la gente necesita recursos financieros y nosotros arbitramos plazos y riesgos. Esto hace falta y se necesita que la gente se fíe de uno, que no piense que les van a dejar expuestos».

Consecuentemente, nuevos tiempos pero mismos valores: «confianza, accesibilidad y rigor». Eso sí, «cambian los medios, al igual que el mundo, la sociedad» y otros múltiples negocios. «La transparencia ha perfeccionado el mercado y otorga más opciones al cliente. La amenaza que existe es que alguien se ponga a mediar entre el banco y sus clientes, que se apodere de la relación y nos convierta en invisibles», afirmó el director general tras poner sobre la mesa los ejemplos de Amazon o Airbnb.

«Empresa de servicios»

Frente a los patrones tradicionales del negocio, Montes Guëll abogó por «cambiar los límites del tiempo y el espacio», es decir, atender en una sucursal y en horario de oficina. «Eso es lo que está cambiando, ya que hemos removido esas restricciones». Con el futuro pensado para poder operar desde la aplicación de la entidad para teléfonos móviles, una idea fuerza repicó de manera constante en el discurso del conferenciante. «Somos una empresa de servicios, aunque aún queda mucho por hacer para seguir convirtiendo retos en oportunidades y generar nuevas necesidades a los clientes con propuestas atractivas y personalizadas».

Todo ello con el afán de «ser relevantes». A modo de ejemplo, previamente «solo se proveían hipotecas, ahora el objetivo es ofrecer y proporcionar servicios», como ilustra el negocio inmobiliario al que voluntaria o forzosamente han acudido los bancos tras el pinchazo del ladrillo años atrás y la absorción de multitud de activos. «Hay que poner el foco en la relación con los clientes y trasladarles confianza. En eso estamos poniendo especial énfasis con nuestros empleados».

Cuestionado por ese porvenir que es el ahora, Banco Sabadell tiene claro que, con independencia de en qué país o continente opere, la clave del éxito radica en «ser muy de aquí en todos los ámbitos donde queramos tener clientes». En otras palabras, «ofrecer cercanía en un mercado global», razonó.

También respondió el directivo acerca de cuál ha sido el momento más duro en esta adaptación a un nuevo paradigma tecnológico y de modelo de negocio. «Ahora lo contamos con mucho orgullo pero fue el temor a los inmuebles y activos problemáticos absorbidos tras la incorporación de la CAM», anotó. «Tuvimos que reaccionar a esa situación y demostrar que se podían digerir. Era la segunda mitad de 2012 y debimos hacer transacciones en un mercado estancado», relató.