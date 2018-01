Bridgestone advierte de que la huelga pone en riesgo las inversiones futuras Luis Palomeque La compañía remite un comunicado interno a la plantilla en el que avanza que las movilizaciones afectarán a próximos contratos con fabricantes JESÚS LASTRA Santander Viernes, 26 enero 2018, 13:09

A escasos días de que arranque la huelga planteada por la mayoría del comité intercentros de Bridgestone -UGT, BUB, USO y ELA-, que comenzará el lunes y se extenderá hasta el 4 de febrero en las instalaciones que la corporación posee en Puente San Miguel, Burgos y País Vasco con motivo de la negociación fallida del convenio colectivo, solo suscrito por CC OO, la empresa quiso recordar a la plantilla que este calendario de movilizaciones es «una irresponsabilidad sin precedentes en nuestro entorno», estando en juego «el amplísimo plan de inversiones» para el próximo lustro. Unos compromisos encaminados a modernizar las fábricas e incrementar su capacidad, lo que «permitiría consolidarlas para muchos años».

La Dirección deslizó esta amenaza en un reciente comunicado interno en el que admite que «se está convocando el mayor conflicto laboral en Bridgestone Hispania en los últimos 40 años», por lo que los responsables de la compañía solicitan a todas las partes que se retorne «a la cordura, el diálogo y el respeto».

En la comunicación, a la que ha tenido acceso este periódico, Bridgestone alerta acerca de otros riesgos para el futuro del negocio. A saber, «la huelga planteada afectaría de manera inevitable al suministro de Equipo Origen. El requerimiento básico de los fabricantes de automóviles es la seguridad en el suministro. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que si la huelga planteada se produce, nuestras fábricas verán cuestionada su fiabilidad en futuros contratos [...], en perjuicio de su volumen de producción».

No solo eso, pues según la organización «la situación actual viene causada estrictamente por estrategias de confrontación entre sindicatos y por la situación interna de alguno de ellos». El motivo que soliviantó a la mayoría del comité fue la fórmula de adhesión tácita al nuevo marco laboral, de modo que aunque el documento solo estuviera refrendado por CC OO todo el personal estaría afectado por el mismo salvo negativa expresa e individual de cada empleado. A este respecto, Bridgestone abunda en que «si a día de hoy no está ya firmado un convenio de eficacia general no es por falta de acuerdos entre la empresa y la mayoría de la Mesa Negociadora, como sabe perfectamente la mayoría» de este órgano.

El Grupo tiene en nómina a 360 personas en Puente San Miguel, así como 950 empleados en el municipio vizcaíno de Basauri; 1.400 en Burgos; y un pequeño taller textil en Galdácano, también en Vizcaya, con unos 30 trabajadores.

Graves daños para el personal

Pero hay más. La empresa tacha de «absurda» la protesta, en tanto que los descuentos por participar serán mayores a lo que demandan los convocantes. «Los trabajadores participantes sufrirían en cualquier caso una pérdida económica directa», además de insinuar «los graves daños que en el futuro padecerían tanto ellos como los compañeros que no participen en la huelga».

La Dirección igualmente pone sobre la mesa la decisión adoptada el pasado viernes por la Audiencia Nacional para desestimar la demanda presentada por USO y apoyada por UGT, ELA y BUC contra la mencionada fórmula de adhesión al convenio. «En los hechos probados se señala con toda claridad que el 56% de la plantilla (1.578 trabajadores) se ha adherido al mencionado convenio». A más, «la huelga convocada supone una alteración de la paz social en contra de la decisión mayoritaria de los trabajadores de la empresa y es, por tanto, un acto profundamente antidemocrático».

Los sindicatos díscolos advirtieron de que este método rompe las reglas clásicas de negociación colectiva de los convenios y que podría extenderse a otros sectores y grandes empresas.