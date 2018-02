CC OO califica de «ineficaces» los planes de igualdad de Cantabria Lobo Arauna «Casi once años después de la aprobación de la Ley de Igualdad no se ha logrado cambiar la estructura que discrimina a las mujeres», asegura el sindicato ISABEL AROZAMENA Santander Miércoles, 21 febrero 2018, 21:46

.Comisiones Obreras asegua que después de casi once años de la aprobación por el Parlamento de la Ley de Igualdad «no se ha logrado cambiar de manera significativa la estructura que discrimina a las mujeres». Por ello, calificó de «ineficaces» los planes de igualdad actualmente en vigor en Cantabria.

Para CC OO, la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres «está estancada» en la región. Así lo aseguró la secretaria de Mujeres del sindicato, Rosa Mantecón, que recordó que en septiembre de 2016 la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, anunció que las trece empresas públicas dependientes del Ejecutivo tendrían planes de igualdad.

Y en febrero de 2017 se proclamó «a bombo y platillo» la apertura del proceso de información pública de la futura Ley cántabra para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A ello hay que añadir que cada 8 de marzo hay «actos y declaraciones» por la igualdad «y sobre la superación de las brechas salariales y laborales que las discriminan respecto a los hombres».

En datos Registro El registro de convenios colectivos de Cantabria sólo recoge tres planes de igualdad: MARE, Ascan y CC OO. Borrador El 6 de febrero se abrió el periodo de 20 días para hacer aportaciones al borrador de la ley cántabra de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que regula la promoción de la igualdad en el entorno laboral, en la salud, la cultura, los medios de comunicación y en el sector público.

La sindicalista puntualizó que «la realidad» es que Cantabria es la comunidad autónoma con mayor brecha salarial entre mujeres y hombres de casi un 40%, «y que las políticas públicas no han sido efectivas». A su juicio, «todo son palabras. Casi once años después de que se aprobara en el Parlamento la Ley de Igualdad no se ha logrado cambiar de manera significativa la estructura que discrimina y que afecta a las mujeres con contrato, a las desempleadas y a las responsables de los cuidados de otras personas».

El sindicato está especialmente preocupado por los planes de igualdad que deben suscribir de forma obligatoria las empresas de más de 250 empleados en Cantabria, que suponen el 0,13% del tejido empresarial regional, y que se deben estimular entre pymes, organizaciones y administraciones públicas.

«Es imposible saber cuántos existen porque no es obligatorio registrarlos, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de los que hay no se basan en diagnósticos reales y que ninguna Administración está haciendo seguimiento a su desarrollo», explicó Mantecón.

Lo que preocupa a CC OO no es tanto la cantidad como la «casi nula» efectividad de los mismos. Mantecón criticó que la mayoría de los planes «no son efectivos porque no parten de un buen diagnóstico y porque no se revisan anualmente o cuando se negocie el convenio colectivo». La sindicalista también ve «imposible» que los sindicatos hagan un seguimiento porque al no estar registrados no hay acceso a los mismos.

CC OO asesora a los delegados sindicales que negocian con las empresas e instituciones un plan de igualdad: «Y ahí no hacemos fuerza sólo en el diseño del plan, sino en la implementación y el seguimiento, que es fundamental», apunto. Mantecón consideró que los planes «cojean igual que se está en deuda con la legislación regional respecto a igualdad».