Cantabria entra por primera vez en un selecto plan formativo de CEOE España para directivas María Pardo de Santayana, del Zoo de Santillana, y Marián Rodríguez, de Mindasa, participan en el Programa Promociona

Subir nuevos peldaños y reventar el techo de cristal. Cantabria acaba de traspasar otra frontera al conseguir que dos directivas de la Comunidad hayan sido seleccionadas para participar en el 'Proyecto Promociona' impulsado por CEOE a nivel nacional y que pretende facilitar a las mujeres con cargos de responsabilidad acceder a puestos de toma de decisión en sus respectivas empresas. Marián Rodríguez, responsable de Recursos Humanos en Mindasa; y María Pardo de Santayana, gerente del Zoo de Santillana del Mar, acudirán a Madrid para dar un salto en su trayectoria profesional tras superar un exigente proceso selectivo entre más de 535 candidatas. Las empresas regionales están por primera vez representadas en el proyecto, que se puso en marcha en 2013 mediante la alianza entre la patronal y el Ministerio de Igualdad.

«Es una alegría tremenda para CEOE-Cepyme Cantabria», arranca Montserrat Peña, responsable del Laboratorio de Liderazgo Empresarial Femenino de la confederación autonómica, que indica que la formación se ha impartido en Esade en sus cinco ediciones anteriores con el objetivo de que la mujer directiva ascienda hacia la primera línea de la compañía, sensibilizando para ello a las organizaciones.

EN SU CONTEXTO 535 entrevistas a candidatas de todo el país llevó a cabo CEOE España para elegir a las 160 directivas que van a participar en esta nueva edición del Programa Promociona.

Sentada esta premisa, Peña entra en materia. «El proyecto está diseñado específicamente para fortalecer las competencias tanto técnicas como de liderazgo de la mujer directiva y, para ello, los contenidos académicos se completan con sesiones individuales de coaching ejecutivo y un programa individual completo de mentorización cruzada con ejecutivos del más alto nivel (Presidencia, Dirección General, CEOS...) de las empresas participantes, además de diversas actividades de fomento de redes de contactos con la participación de líderes de distintos ámbitos».

En este lustro de actividad, por Promociona han pasado 437 participantes de 260 compañías. Respecto a 2018, de las 535 aspirantes finalmente se han elegido a 160. Cantabria se cuela así en una exclusiva iniciativa que hasta el momento copaban Madrid (75% de las asistentes) y Barcelona (11%). La presencia de otras autonomías era hasta la fecha anecdótica.

«Aparte de la formación, que es muy buena, las relaciones que se hacen en este proyecto son fantásticas», dice Peña, que recuerda que Graciela Uriarte, responsable del área en CEOE España, vino a Santander el 27 de marzo a presentar la actuación en una jornada.

Fue en esa cita cuando Pardo de Santayana descubrió que cumplía con las exigencias marcadas desde Promociona y valoró los beneficios que su participación en esta aventura podía acarrear al Zoo de Santillana, actualmente pilotado por sus tíos. «Por lo que tengo entendido, es una experiencia totalmente transformadora», sostiene.

Una primera etapa de junio a diciembre de carácter predominantemente formativo para las dos agraciadas, las triunfadoras de una rigurosa criba que, incluso en la propia Cantabria, ha dejado a más candidatas por el camino. «Ha tenido tanto éxito que la capacidad se ha ido ampliando en los últimos años», abunda Pardo de Santayana.

«La segunda parte se centra en la mentorización. De enero a junio de 2019 proponemos un mentor que se encuentre en un cargo de alta responsabilidad. Entre medias se van a hacer una serie de desayunos para favorecer intercambios de relaciones y poder hacer nuevos contactos, que al final son para toda la vida profesional», completa Rodríguez.

¿Qué trayectoria han seguido ambas elegidas? La gerente del Zoo de Santillana echa la vista atrás y recuerda que tras licenciarse en Pedagogía en la rama de Educación Especial estuvo en Amica durante 11 años «promocionando poco a poco y bastante rápido desde terapeuta hasta directora de Recursos Humanos». Desde allí, un cambio de 180 grados. «Pasé al Zoo de Santillana al ser propiedad de mi tío, José Ignacio Pardo de Santayana. Él quería profesionalizar la actividad y decidimos que era buena idea que me incorporara. Llevo allí 15 años y entre todos hemos conseguido seguir mejorando una instalación que ya tenía un gran nivel. El hecho de profesionalizar la gestión permitió a mi tío dedicarse a los animales, que es lo que le gusta».

No sólo eso. «Desde prácticamente mi llegada a Santillana me hice cargo de la asociación de empresarios de la zona, lo que nos ha permitido lograr bastantes cosas. En paralelo, desde siempre me ha gustado mucho el inglés y, como se me da bien, con los años y el apoyo de mi empresa he adquirido un nivel que ahora ha resultado ser la llave para ser elegida, ya que era uno de los requisitos indispensables».

«El mundo es machista; es un tema histórico y cultural» Como colofón al debate, surge una pregunta evidente: ¿Es machista la empresa cántabra? «El mundo es machista. Es un tema educativo, histórico y cultural que se sigue transmitiendo de generación en generación», reflexionan. Más allá de esta dificultad añadida, ambas directivas apuntan que el momento clave, el que marca un antes y un después, es el de la maternidad. A este respecto, sostienen que debiera haber un «pacto familiar» para equilibrar las obligaciones derivadas del nacimiento de un hijo y que éstas no recaigan en su mayor parte en las mujeres. A más, defienden que ese pacto igualmente tendría que ser asumido tanto socialmente como por el mundo de la empresa para digerir mejor los cambios. Eso sí, reconocen que a día de hoy es muy difícil alcanzar este reto.

Rodríguez, por su lado, admite que se enteró de la propuesta de Promociona de manera «casual». «Empecé a trabajar muy joven. Tengo Grado en Relaciones Laborales, tres años en Psicología y cinco másteres como formación académica. Mi primer trabajo medianamente serio fue una beca en la Universidad de Cantabria. Al siguiente año tuve otra beca en la Dirección General de Montes, donde a los dos meses me contrataron a través de otra empresa. Allí estuve ocho años mientras seguía estudiando. No obstante, quería tener más experiencia en la empresa privada, por lo que estuve trabajando de inspectora de obra civil y, después, estuve de jefa de calidad en una compañía de madera laminada. En paralelo, impartía clases de prevención de riesgos laborales a trabajadores y empresarios. Hasta que acabé hace siete años en Mindasa, cuya actividad principal es la reparación y mantenimiento en el sector naval e industrial en el área de la siderometalurgia, un sector hostil para las mujeres».

«Expectativas muy altas»

¿Qué esperan del proyecto? Pardo de Santayana confiesa que «es una oportunidad espectacular. Ya de entrada por poder recibir formación en Esade es una pasada. Las expectativas son muy altas por todo lo que nos han contado, así que sólo espero eso. Que se hagan realidad esas expectativas. En definitiva, lo que espero es aprovechar una oportunidad de formación de altísimo nivel que nos garantice que voy a estar sobradamente preparada para tomar las riendas del Zoo cuando esto sea necesario».

Rodríguez, por su parte, confía en que «nos sacudan un poco el cerebro de cada una y nos ayuden para nuestro desarrollo profesional, con independencia de que también puedas aportar algo a otras personas».

Siendo como son dos pioneras, ¿hay barreras de género? «En el mundo empresarial la mujer tiene sus posibilidades de promoción limitadas por unas obligaciones que nosotras mismas nos imponemos. A la hora de conciliar, siempre tiro por mis hijos», sostiene la gerente del Zoo de Santillana.

La portavoz de Mindasa opina que «en mi caso he preferido continuar con mi trayectoria profesional frente a la maternidad. Esto, inconscientemente, me da más libertad y autonomía. A mí no me frena nada».

Como complemento, «a ningún hombre le hacen elegir entre su familia y su carrera profesional», lamenta Peña.