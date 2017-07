El clúster cántabro de automoción GIRA agrupa al 30% del PIB industrial regional Un trabajador en la fábrica de Edscha, en el Polígono de Guarnizo. / Roberto Ruiz Con la entrada de GSW, Enwesa, CIC, Sayme y Adecco durante el último año suma ya 27 socios y cumple un objetivo de su plan estratégico MARÍA ÁNGELES SAMPERIO MARTÍN Santander Miércoles, 19 julio 2017, 08:09

El clúster de automoción de Cantabria Gira ha logrado antes de lo previsto lograr su objetivo de contar en sus filas con el 30% del PIB de la industria regional. La incorporación de empresas como GSW, Adecco, Enwesa, CIC o Sayme en los últimos meses ha sido definitiva y ya están tramitándose nuevas solicitudes que podrían aprobarse antes de fin de año. Los datos del sector de la automoción en Cantabria han mejorado claramente. Durante 2016 la facturación de las empresas ha crecido un 60% y el empleo un 20%, según los datos del clúster. En 2015 la facturación fue de 1.800 millones de euros y el número de empleados de 5.000.

GIRA que nació en 2005 con 16 miembros, tiene el propósito de fomentar la cooperación entre los fabricantes de componentes de automoción e industrias auxiliares del automóvil en Cantabria para obtener un mayor nivel de competitividad de todo el sector, actuando como interlocutor y coordinador frente a terceros para la defensa general de los intereses de sus asociados.

Cuando en marzo de 2016 GIRA presentó su Plan Estratégico 2016-2019, uno de los objetivos que sonaban más ambiciosos era la intención por parte del clúster de conseguir aglutinar bajo su cobertura al 30% del PIB industrial de Cantabria. Sin embargo, este objetivo se ha conseguido sin apenas llegar a cumplirse la primera mitad del periodo de vigencia del Plan Estratégico realizado por las empresas entonces socias.

«Las razones de ese adelanto están en la mejora que han experimentado las empresas que ya estaban en la agrupación que han logrado irse librando del lastre que ha supuesto la mayor crisis económica sufrida en los últimos tiempos así como a la suma de los nuevos miembros durante este último año», valora Celia Monsalve, gerente del clúster del clúster de automoción.

Todo ello ha hecho que la facturación global de las empresas del grupo aumente un 60% Un aumento que, según destaca la gerente, «se ha hecho de forma muy eficiente si tenemos en cuenta que el empleo ha crecido un 20%».

Las empresas tienen que cumplir dos requisitos para integrase en GIRA. El primero, disponer de instalaciones productivas en Cantabria y, el segundo, que al menos el 40% de la facturación de la empresa proceda directa o indirectamente de la industria de componentes de la automoción. No obstante, la asamblea del clúster aprobó en marzo de 2016, la posibilidad de sumarse como empresa colaboradora o 'partner'. Una figura pensada para compañías de reconocido prestigio que por no cumplir los requerimientos de los estatutos, no pueden adherirse al clúster como socios de pleno derecho, pero que pueden ofrecer productos y servicios de interés para las empresas y sus trabajadores.

GIRA es «una asociación de empresas para las empresas» y su labor principal consiste en aprovechar las sinergias existentes entre sus asociados con el objetivo de lograr un aumento de productividad en cada una de las empresas que las ayude a competir en un mercado cada vez más global y complicado,

GIRA agrupa en la actualidad a 27 socios entre los cuales se encuentran las empresas fabricantes de componentes de automoción de la región (18), entidades de conocimiento (2), organismos (3) y 'partners ' (4). Desde el clúster de prevé la incorporación de cinco nuevos miembros más antes de que acabe el año.

Proyectos

La participación de GIRA en proyectos nacionales en colaboración con los demás clústers nacionales de automoción de las regiones de País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Valencia, Castilla y León, Galicia y Aragón es una de las actuaciones más importantes. Se trata de proyectos centrados siempre en la difusión de buenas prácticas y la transferencia de conocimiento desde las grandes empresas hacia las pyme.

Desde GIRA destacan que ha tenido un notable éxito en lo que va de año el grupo de trabajo sobre Industria 4.0. Las empresas comparten inquietudes y buenas prácticas en todo lo que se refiere a la digitalización de sus plantas a la vez que se organizan jornadas en temas como fabricación aditiva, ciberseguridad, sensórica o 'big data'.