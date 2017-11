«En las crisis surgen oportunidades no exentas de riesgo que pueden ayudarte a crecer» José Emilio Criado ha crecido entre coches y hoy su grupo en un referente en el sector de la distribución del automóvil. / Celedonio Martínez José Emilio Criado es el director del Grupo Autogomas, una empresa familiar cántabra, dedicada a la distribución de vehículos| Ha ampliado su negocio en Asturias, situándose así como una referencia en el sector a nivel nacional JOSÉ LUIS PÉREZ Santander Jueves, 2 noviembre 2017, 07:16

El Grupo Autogomas, creado en 1926 y uno de los primeros concesionarios de Citroën en España, se ha convertido en una referencia en la distribución de automóviles en el norte de España tras asumir la representación de nuevas marcas en Asturias. Al frente del grupo está José Emilio Criado (Santander, 1964), vinculado laboralmente a la empresa familiar desde 1987.

Hace unas semanas, Autogomas completó la adquisición en Asturias de la red de concesionarios de Ford y Mazda, a las que suma Kia. En Cantabria dispone de los concesionarios de Citroën, DS, Nissan, Kia, Peugeot motos y Aixam. En total, 250 empleados, 82 millones de euros de facturación en 2016 y 125 en 2017 (estimación), ejercicio que se cerrará con unas ventas de 6.000 vehículos nuevos y 2.000 usados, una cifra superior a la que hacen más de una veintena de marcas a nivel nacional. En total, 15 instalaciones, desde Laredo hasta Tapia de Casariego, con 50.000 m2.

-¿Es consciente de que proyecta la imagen de empresario de éxito, más ahora que ha cerrado una importante ampliación del negocio en Asturias? ¿Dónde está la clave o el secreto?

-El éxito es algo que puede ser pasajero y más en el mundo empresarial. Gran parte de las mayores empresas del mundo a comienzos de los años 2000 ya no existen por lo que debemos seguir trabajando con la misma ilusión todos los días. La clave, como en todas las empresas, está en los equipos que las forman. En el Grupo Autogomas somos más de 250 personas y el nivel de implicación es muy alto. La empresa pudo aguantar los años más duros de la crisis sin acometer ningún expediente de regulación de empleo y eso es algo que todas las personas que componen el Grupo Autogomas han valorado muy positivamente.

-¿Ha superado la crisis el sector del automóvil?

-Todavía no. Es cierto que estamos lejos de los momentos más difíciles en los que las ventas cayeron de 1.700.000 a menos 700.000 vehículos. Este año las ventas siguen creciendo a un ritmo del 4%, pero todavía estamos muy lejos de 2006 o 2007. El sector está ahora abordando una crisis posiblemente más complicada, el cambio del modelo tradicional de distribución. Los concesionarios se están reestructurando en grandes grupos que permiten mantener las estructuras necesarias con los márgenes tan bajos que tiene el sector, y con nuevos retos como la digitalización de nuestras empresas, nuevos sistemas de uso de vehículos como el car-sharing, etc.

-¿Cómo se explica que antes de la crisis representara a una marca y ahora lo haga con ocho y haya superado las fronteras regionales?

-Pues todo es fruto de la necesidad de adecuar nuestra empresa al nuevo modelo de negocio. Cuando comenzó la crisis vendíamos una sola marca, Citroën, en dos instalaciones, y éramos 75 personas en el grupo. Hoy para tener los mismos márgenes contamos con 15 instalaciones, 8 marcas, 250 personas trabajando...

-¿Se puede sacar alguna lectura positiva de estos años en los que las ventas cayeron incluso más de cincuenta por ciento?

-Siempre se puede sacar una lectura positiva de cualquier situación. Para nosotros ha sido tremendamente satisfactorio comprobar el nivel de compromiso de todo nuestro equipo aún en los momentos más complicados, aventurarnos a dar el paso con nuevas marcas y nuevos territorios, explorar nuevas fórmulas de negocio como el alquiler de vehículos a través de nuestra empresa Rentcantabria... En las crisis, y aunque sea duro decirlo, surgen oportunidades no exentas de riesgo que pueden ayudarte a crecer. En nuestro sector, como en el resto de la sociedad, la crisis nos ha servido para poner los pies en el suelo. Hoy los empresarios valoramos mucho más los riesgos de las inversiones con la prudencia de que podemos volver a tener una recaída, aunque no parece que a corto plazo pueda producirse.

-¿Se necesita un nuevo marco regulatorio en materia laboral, más flexibilidad para que el empresario se sienta más cómodo?

-La reforma laboral dio más flexibilidad al empleo y se ha demostrado que es unos de los principales motivos de la asombrosa recuperación económica que está viviendo nuestro país. Yo soy un convencido de la competitividad en la sociedad a todos los niveles, a los países menos competitivos les está costando remontar la crisis, las empresas que no ha sido competitivas han desaparecido, y para que las empresas sean competitivas deben contar con el personal más adecuado e implicado en el proyecto. Y para ello, como decía, es necesaria esa flexibilidad.

-El sector del automóvil se está reinventando continuamente, pero parece que el ritmo se está acelerando por la polémica de las emisiones. ¿Qué cree que nos deparará el futuro a corto y medio plazo?

-El futuro es incierto. Es seguro que a corto plazo pasará por una reducción drástica de las emisiones. Ya la normativa europea, una de las más exigentes del mundo a este respecto, así lo recoge con la puesta en marcha de los motores Euro 6. Todos los fabricantes están reduciendo las emisiones de motores de explosión como primer paso, a través de tecnologías como los filtros antipartículas, vehículos híbridos, etc. pero parece que, a medio plazo, y una vez se resuelva los problemas de recarga y autonomía, se pueden imponer los vehículos eléctricos.

-¿Desaparecerán los motores diésel a corto plazo?

-Esta es más una discusión política que real. Los motores diésel actuales tienen menos emisiones que otros similares de gasolina. Realmente si queremos reducir las emisiones hay que poner planes en marcha, como recientemente hizo el Gobierno de Cantabria con el Plan Renueva, para ayudar a retirar los vehículos más antiguos de las carreteras. Pero echamos de menos un plan a nivel nacional que sería mucho más efectivo. La antigüedad media del parque automovilístico nacional es de 12 años. Un vehículo actual emite un 90% menos de gases invernadero que uno con 15 años. Si se sustituyeran todos estos vehículos por otros nuevos se reducirían las emisiones a la mitad. Pero el problema de contaminación que sufren grandes ciudades como Madrid no es únicamente el transporte, incluido el automóvil, que supone un 20% de los gases y en los últimos años ha reducido las emisiones un 35%, sino las producidas por hogares, etc. con mucha menos presión mediática y que suponiendo más del 50% de los gases, únicamente ha reducido sus emisiones el 8%.

-¿Cómo se puede de defender que no haya ayudas para otros sectores como el mueble o los electrodomésticos?

-Todos los sectores tienen derecho a ser ayudados, y en particular sectores tan perjudicados con la crisis como el del mueble. Pero ayudas como el Plan Pive y el Plan Renueva no van orientadas a ayudar al concesionario que sustenta una parte importante de estos descuentos, sino al comprador, y su fin es mejorar la seguridad de las carreteras y reducir los gases invernadero.

-¿Ha cambiado la forma de vender un vehículo? ¿Estamos ante un comprador con otras necesidades e inquietudes?

-Sí, por supuesto, y mucho. Y sigue cambiando constantemente. Como en casi todos los sectores internet ha influido mucho. El comprador dispone de mucha más información previa a la compra del coche. Pero no solo eso, los hábitos de compra también cambian, y empiezan a surgir modelos como el renting a particulares, necesidad de mayores servicios en posventa como las ampliaciones de garantía o mantenimiento, la recogida del vehículo a domicilio..., que pesan mucho en la decisión del comprador.

-¿Qué hace diferencial a un concesionario de otro, sólo el modelo concreto?

-El servicio al cliente. Cada vez los clientes valoramos más el servicio recibido, lo puntuamos a través de encuestas que nos realizan, y esa calidad de atención diferencia a unas empresas de otras, independientemente del sector.

-Parece que no triunfó la venta de coches en los grandes centros comerciales, ¿cree que acabarán vendiéndose coches en las grandes plataformas como Amazon?

-Esa es la gran pregunta que nos hacemos en el sector todos los días. Grandes plataformas de ventas ya fracasaron, pero los usos del consumidor cambian a un ritmo frenético y lo que hoy nos parece utópico dentro de pocos años puede ser una realidad.

-¿Por qué decidió abrirse al mercado de Asturias?

-Porque surgió la oportunidad de la mano de una marca como Kia que es una garantía de éxito. Y es un mercado muy importante, duplica algunos meses al de Cantabria. Además, Asturias es una región en la que por su cercanía y por la semejanza con nuestro carácter, nos sentimos como en casa.

-¿Podría ir más allá, entrar en otras provincias o comunidades?

-Hace tan solo dos meses hicimos una importante apuesta como era adquirir los concesionarios Hiro Motor (Mazda) y Autoavisa (Ford) en Asturias y de momento estamos centrados en este proyecto muy ilusionante para todo nuestro equipo. Nos ha surgido proyectos en otras provincias que hemos desechado por su lejanía o por considerar que era una inversión con un retorno complicado, pero siempre estamos dispuestos a valorar propuestas.

-¿Cantabria se queda pequeña para las empresas con aspiraciones de crecer?

-Cantabria es la segunda comunidad autónoma más pequeña tras la Rioja con poco más de medio millón de habitantes. Eso hace que las empresas que deseamos crecer nos tengamos que plantear abrir en otras provincias. Pero eso no es malo, todo lo contrario, y en particular para Cantabria, al aportar riqueza a nuestra comunidad.

«No hemos entrado en el Racing con la idea de hacer negocio» –Su presencia en el accionariado y en el consejo del Racing, ¿a qué se debe cuando el equipo está en horas bajas, parece complicado dar el salto de categoría y los balances financieros no son ni mucho menos envidiables? –El Grupo Autogomas lleva colaborando con el Racing hace más de 15 años, siendo el vehículo oficial cuando estaba en Primera división, y también apoyando cuando está en momentos más difíciles. A comienzos de la temporada pasada, cuando el Racing se encontraba al borde de la disolución, uno de los grupos empresariales más importantes de nuestra región, el Grupo Pitma, decidió hacer una arriesgada apuesta por la continuidad del equipo conscientes de que no se podían perder mas de 100 años de historia de Cantabria. Y cuando se pusieron en contacto con nosotros y nos expusieron el proyecto no pudimos negarnos a colaborar, hoy estamos en Segunda B, pero con el objetivo de ascender y poder retornar al Racing a la categoría que le corresponde. –¿No le asusta todo lo que rodea el fútbol profesional o cree que existe en este campo posibilidad de hacer negocio? –No nos hemos metido en el Racing con la visión de hacer negocio, de hecho, ya entramos en el accionariado hace unos años y somos conscientes del riesgo que entraña. Pero el Racing es un activo muy importante no solo de Santander si no para toda Cantabria y debemos colaborar entre todos para que siga siendo una ilusión para todos los aficionados. Pero no solo los empresarios debemos apoyar el proyecto, también la Administración debe ser consciente de su importancia y el retorno económico que supone el club para nuestra región.

-Con más de seis mil coches nuevos vendidos al año por el grupo Autogomas deja atrás a muchas marcas a nivel nacional. ¿No da cierto vértigo? ¿Es inevitable la concentración en el sector?

-Sí da cierto vértigo, vendemos 500 coches nuevos de media mensualmente y casi 200 usados. Este mes hemos batido nuestro récord al vender 60 vehículos en un solo día, y todos ellos uno a uno, a particulares. Esto supuso casi 8 vehículos a la hora. No podríamos hacerlo sin un gran equipo comercial en las distintas marcas que distribuimos, y con la credibilidad y garantía que ofrece a nuestros clientes que Autogomas sea un grupo con casi 100 años de experiencia vendiendo automóviles. La concentración no solo es inevitable, es ya una realidad y lo será aún más en el futuro. Los estrechos márgenes y el alto nivel de servicio que demandan hoy los clientes requiere de estructuras cada vez mayores.

-Ha formado parte de directivas de diferentes asociaciones empresariales. ¿En qué medida éstas deben redefinir sus funciones y objetivos? ¿Qué papel deben jugar?

-Las organizaciones empresariales no solo son representantes de los empresarios, que naturalmente lo son, representan también a la sociedad y por tanto deben ser escuchadas por nuestros políticos al igual que los sindicatos o el resto de representantes sociales. Las asociaciones, y he estado en los órganos de dirección de CEOE, la Cámara, Ganvam, etc., son una herramienta imprescindible para trasladar a nuestros gobernantes las necesidades empresariales y sociales que hay en nuestra comunidad. Además, son un foro de debate, de compartir experiencias y sinergias entre los empresarios de nuestra región. Recientemente se ha producido una noticia positiva para Cantabria. Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la Asociación de Concesionarios y de CEOE en Cantabria, ha sido elegido presidente de Ganvam, la mayor asociación del sector de automoción a nivel nacional.

-¿Cuántos eventos o proyectos de patrocinio apoyan al cabo del año? ¿Por qué esta política de RSC?

-Las empresas son lo que son gracias a que la sociedad confía en ellas comprando sus productos o servicios, y creo que por tanto las empresas deben retornar a la sociedad una parte de los ingresos que generan. El Grupo Autogomas, dedica a fines sociales aproximadamente el 10% de sus beneficios a través de innumerables proyectos, algunos más conocidos como son los deportivos, el Racing, el balonmano DS Sinfín, los rallyes, y otros muchos de menos relevancia, pero no menos importantes. Pero no solo son proyectos de responsabilidad con la sociedad los externos, sino también proyectos dentro de la empresa. Y para ello nuestro Grupo tiene puesto en marcha junto al Gobierno de Cantabria el proyecto 0 accidentes con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, un plan de igualdad entre hombres y mujeres, un plan de conciliación familiar...

-Desde su punto de vista como empresario, ¿cómo ve a Cantabria? ¿Dónde se debería poner más el foco?

-Pues desgraciadamente Cantabria no se encuentra últimamente entre las comunidades con mayor crecimiento económico de nuestro país. Los datos de crecimiento del PIB, de la evolución del paro o de la deuda son preocupantes. Y por eso es fundamental el papel de los agentes sociales, y en particular de las organizaciones empresariales, como representantes del verdadero motor económico que son las empresas.

-¿El futuro pasa por fortalecer la industria o por profundizar en el modelo de una sociedad de servicios muy volcada en el turismo? ¿Dónde está el equilibrio?

-El turismo es un motor fundamental de la economía de nuestro país y también por supuesto de nuestra comunidad. Pero no puede haber una economía que avance sin un sector industrial fuerte y por desgracia desde hace años estamos perdiendo peso a nivel nacional. Es necesario poner en marcha medidas que favorezcan el desarrollo industrial de nuestra región, pero no con cuantiosas ayudas a pocas empresas que finalmente han resultado ruinosas, si no favoreciendo la implantación de un tejido industrial, agilizando las licencias, los permisos, que crear una empresa no suponga meses o tal vez años de desgaste en las distintas administraciones. Y con la seguridad de una normativa a medio plazo que proporcione estabilidad al empresariado.

-¿Le preocupa el éxodo de talento, la huida de jóvenes universitarios con proyección? ¿A una empresa de su perfil le cuesta encontrar profesionales que respondan a sus necesidades?

-Que los jóvenes se vayan a otras comunidades o a otros países no es negativo. Es una costumbre habitual en Europa. El intercambio de conocimientos es positivo. Nosotros tenemos jóvenes procedentes, por ejemplo, de Alemania haciendo prácticas en nuestros talleres. Es preocupante cuando los jóvenes mas cualificados se tienen que ir por falta de oportunidades en nuestra región. En los últimos años se están desarrollando en Cantabria empresas punteras en sectores como el farmacéutico, las comunicaciones, tecnología espacial, lo que supondrá un reto para nuestros hijos que deberán estar a la altura de los jóvenes de otros países en un mundo tan globalizado omo el actual. Tenemos la ventaja del desarrollo universitario que existe en Cantabria a pesar de ser una comunidad tan pequeña. Pero nuestros jóvenes deben salir preparados cuando terminan los estudios y para ello es necesario integrarles en la empresa durante su periodo educativo tanto en la formación profesional a través de la formación dual como en la Universidad a través de la colaboración con las empresas.