Diálogos de Automoción, el punto de encuentro para las tendencias del sector

El sector de la automoción representa un pilar básico en para la economía regional y nacional. El conjunto del sector de la automoción representa algo más del 10% del PIB del sector industrial de España y es un referente en el mercado internacional, ya que nuestro país ocupa la octava posición en el ránking de fabricantes de turismos a nivel mundial (primero europeo en el de fabricantes de vehículos comerciales y segundo europeo entre los fabricantes de turismos).

El sector tiene un peso del 19,4% de las exportaciones totales del país y emplea directa o indirectamente a un 9% de la población activa.

En España hay nueve empresas instaladas que cuentan con un total de 17 fábricas, dos de las cuales se ubican en Cantabria (Nissan en Los Corrales de Buelna y Mercedes-Benz en Castro Urdiales), lo que también general una importante industria auxiliar en la región.

En 2016 en España se produjeron un total de 2.891.922 unidades y se matricularon 1.347.344 unidades, de las cuales 10.281 turismos y todoterrenos y 1.642 industriales se certificaron en Cantabria. En total desde España se exportaron a otros mercados internacionales un total de 2.432.401 vehículos. El sector del automóvil alcanzó un nuevo récord histórico en el superávit comercial, superando los 18.300 millones de euros. El valor de las exportaciones superó los 37.700 millones de euros. En España se fabrican 43 modelos, de los cuales 20 en exclusiva mundial.

Programa y participantes - Inauguración. Jaime González. Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. Hora:9.15 - Nuevas tendencias en el sector del automóvil. José Miguel Aparicio. Director de Skoda en España. Hora:9.45 -El vehículo híbrido. Enrique Centeno. Director de Comunicación de Toyota España. Hora:10.15 -Nissan Intelligent Mobility. David Barrientos. Manager de Comunicación de Nissan España. Hora:10.45 -El coche conectado, el coche autónomo, el coche del futuro. Leopoldo Satrústegui. Director de Hyundai en España. Hora:11.45 -AutoGas Eco2. ECO-lógico y ECO-nómico. Eva García Rincón. Directora Territorial de Norte GLP. Repsol. Jesús de la Fuente Casillas. Técnico de Automoción GLP. Repsol. Hora:12.15 -Acto de clausura. Francisco Martín. Consejero de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de Cantabria. Hora:13.05

El Parque de vehículos en España al cierre de 2016 era de 28.452.070 de unidades. A pesar de los buenos resultados en las ventas de vehículos en el último ejercicio, el parque móvil ha continuado su envejecimiento. La edad media del parque de turismos se sitúa ya en los 11,9 años de antigüedad. Los planes de achatarramiento son un elemento crucial para que no se eleve aún más la edad media del parque, pero al ritmo actual de matriculaciones y bajas, hasta el año 2020 no empezará a estabilizarse la antigüedad del parque circulante si no se toman medidas que incentiven el achatarramiento de los vehículos más veteranos.

El Estado recaudó en el año 2016 por tasas e impuestos relacionados con el automóvil casi 26.612 millones de euros, lo que supuso un 3% más que en el ejercicio anterior. La partida más voluminosa fue obtenida por los impuestos que gravan el consumo de carburante, con 18.757 millones de euros. Por segundo año consecutivo, el mayor incremento porcentual en la recaudación (15,7%) se produjo en la de IVA por la compra de vehículos nuevos, como consecuencia del incremento de ventas registradas en el año 2016. Esta partida llegó a los 4.078.096 millones de euros. Por su parte, la recaudación por Impuesto de Matriculación en el ejercicio 2016 se incrementó un 8% respecto al año 2015.

En Cantabria existen empresas que abarcan todos los subsectores de automoción desde productores de vehículos y fabricantes de componentes de automoción, hasta empresas auxiliares. El sector de automoción en Cantabria tiene un importante peso relativo en la estructura de la comunidad. Dicho peso se ve reflejado en el importante porcentaje que el sector representa en el PIB industrial de Cantabria con un 26% del total.

Dinamismo

Además de estos datos estadísticos que permiten evaluar la importancia del sector, se puede añadir que éste, desde el punto de vista tecnológico y de innovación, es uno de los más dinámicos dado el alto nivel de competencia que existe entre los fabricantes. Aspectos como el diseño, los consumos, las emisiones, los combustibles alternativos, la tecnología, la conectividad, las nuevas formas de compra, el perfil del cliente, la movilidad sostenible… están constantemente en el debate y protagonizando novedades e informaciones.

La industria automovilística se puede considerar un indicador de primer orden tanto desde el punto de vista económico como en tendencias de la sociedad. Su análisis y un mejor conocimiento de las estrategias de los fabricantes y de otros actores del sector, permite captar una información muy válida para luego anticipar decisiones empresariales.

Por ello se plantea esta primera edición de Diálogos de Automoción como un punto de encuentro para la reflexión y la aproximación a modelos de éxito que permitan a las empresas de la región afrontar retos de futuro a partir de estrategias modernas y de vanguardia.

Este martes, el Centro Botín acogerá la primera edición de Diálogos de Automoción, una iniciativa de El Diario Montañés que cuenta con el respaldo y el patrocinio de la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Cantabria, del Puerto de Santander y de Repsol.