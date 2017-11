La dirección de Gamesa en Reinosa cree que el ajuste no afecta a Cantabria Imagen de archivo del interior de la planta de Gamesa en Reinosa / DM . La reunión de Madrid finaliza sin que se conozcan datos sobre el impacto del recorte en cada país, al no tener la autorización del comité europeo de la multinacional ISABEL AROZAMENA Santander Jueves, 9 noviembre 2017, 07:05

Los 266 trabajadores de la planta de Gamesa de Reinosa están más tranquilos después de que la dirección de la factoría comunicara este miércoles a los sindicatos que confía en que el ajuste laboral anunciado por la multinacional no afectará al centro cántabro. Paralela a la reunión de Cantabria con el comité de empresa, se desarrolló otra en Madrid en la que, en contra de lo previsto inicialmente, no se pudo facilitar ningún dato detallado por países al no contar con la autorización del comité europeo de Siemens Gamesa. La compañía de energía eólica ha anunciado un drástico recorte de plantilla que afectará a 6.000 de los 26.600 empleados de la firma en 24 países.

El comité de empresa reinosano acogió esperanzado aunque «con cautela» y en un clima de «incertidumbre» la información de la gerencia. «Nos han dicho que no tienen constancia de que en Reinosa se necesiten despidos», indicó Álvaro Ruiz, representante de CC OO y miembro del comité de empresa.

Hay que tener en cuenta que en la planta de Campoo se abordó una reestructuración de personal con contrato eventual este mismo año que implicó la salida de 50 trabajadores. Por ello, en la fábrica de Reinosa no se esperan más bajas laborales, siempre teniendo en cuenta que la última decisión debe partir de la cúpula de la multinacional fruto de la fusión entre la compañía alemana Siemens y la española Gamesa.

En la reunión de Madrid con los sindicatos no se concretaron los datos. La cita ya tuvo que ser cancelada el día anterior por Siemens Gamesa después de que el equipo directivo fuese advertido de que podía generar un serio conflicto -incluso con trascendencia jurídica- si se saltaba a la torera el protocolo establecido para las multinacionales con presencia en varios países europeos. Y es que antes de informar a los sindicatos de la firma, la información debe ser trasladada al comité europeo de Siemens AG. Ayer todavía no contaban con la luz verde necesaria previa a la comunicación en los respectivos países.

Al no poder informar todavía de la repercusión del ajuste de países, se ha convocado a una nueva reunión para el próximo lunes entre representantes de la compañía y los portavoces sindicales.

El 23% de la plantilla

La dirección de Siemens Gamesa anunció la reducción del 23% de su plantilla en el mundo para paliar las perdidas de 135 millones de euros en el segundo semestre de su año fiscal (entre abril y septiembre), el primero de actividad conjunta tras la fusión entre el fabricante de aerogeneradores español y el negocio eólico del grupo alemán. Obtuvo en el primer semestre del año unos ingresos de 5.022 millones de euros, lo que supone una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior, y unas pérdidas de 135 millones de euros. Estos resultados se vieron afectados por las condiciones específicas del mercado 'onshore', incluida la suspensión temporal del mercado indio, así como por el ajuste de los inventarios. Excluyendo este impacto, los ingresos caerían un 2%.

Mientras el Gobierno de Cantabria sigue sin pronunciarse, la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapìa, mantuvo ayer un encuentro en Bilbao con responsables de la compañía, a quienes pidió «transparencia» con los trabajadores.

Contactos

Fuentes del Gobierno Vasco indicaron que los directivos de la compañía han respondido a todas las preguntas sobre el plan de reestructuración, aunque no quisieron desvelar detalles. El portavoz Josu Erkoreka aseguró que el recorte de plantilla tendrá un «impacto mínimo» si «afecta en algo a Euskadi». Y el vicepresidente económico del Ejecutivo navarro, Manu Ayerdi, mantuvo este miércoles una reunión con la empresa que comunicó que no parece que el ajuste vaya a tener impacto en la plantilla de esa zona geográfica.