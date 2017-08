Driveer.es, innovación cántabra al servicio del transporte de mercancías

Del P2P al B2B

Si el transporte de mercancías entre particulares es la base de la actividad de Driveer.es, sus fundadores plantean nuevas funcionalidades específicamente enfocadas a los servicios profesionales de transporte de mercancías. Un objetivo ambicioso, que encaran teniendo muy presentes las experiencias de otras compañías tecnológicas como Uber. En ese sentido, Driveer.es no pretende acceder a este mercado como un nuevo competidor, sino integrándose como un importante valor añadido: completar las cargas de los vehículos profesionales, aprovechar los viajes de retorno... Buscan generar nuevas vías para que los profesionales puedan rentabilizar su actividad sin entrar en conflicto con este sector. Ese es su próximo paso: introducir la economía colaborativa en el mercado tradicional: pasar del P2P (’people to people’) al B2B (’bussines to bussines’).