El Gobierno asegura que Sniace "cumple con todos parámetros medioambientales"

Yo lo que digo es que los peces ahi siguen , los patos ahi siguen. Las garzas ahi siguen etc , para los detractores de la fabrica es una buena leccion

Exma Señora Diaz Tezanos este verano, no se le olvide, pasarse por Suances, y comentar esto mismo con los hosteleros de esta villa. Sr Miguel Angel Palacios, puede ud venir cualquier rato que tenga por Suances, que le coge de camino, y va informando a su Jefa de como vuelve a estar el agua de Suances. Van ustedes a arruinar una villa que tras años de miseria y esfuerzo estaba logrando resurguir, Sr Palacios el municipio de suances siempre le tendra como un vecino que hizo lo que hizo. Gracias de corazon.

Muy bien Sebas..Ahora cuando puedas me aportas los informes de Septiembre ,Octubre y Diciembre...Si solo mostramos lo que interesa...algo falla...La permuta y licencia era de 3 meses..¿donde esta´n el resto de muestras??.Ese informe solo aparecen muestreos de Noviembre..Que pasa que se piensan que por publicar 28 hojas de 1 mes..ya está todo claro??,A lo mejor piensan que la gente no los va a leer..Nos quieren tratar por tontos??

Para evitar las multas de la Confederación Hidrográfica.¿ Si no contaminaban por qué necesitaban hacer eso?

Por cierto, ¿sabéis por qué los colectores salen a Hinojedo y no más arriba?

Supongo que lo hacen porque cada metro de ese colector cuesta una pasta de la hostia y lo harían hasta que se les acabó el dinero. De todas formas el propio ocolector no pertenece a Sniace. Si te piensas que eluden multas por verter en Hinojedo es que no lo has pensado mucho.