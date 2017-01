El comité de Hergom realizará acciones en defensa de los despedidos

El comité de Hergom se reunió ayer con dirigentes de los tres sindicatos representados en la empresa (USO, CC OO y UGT) con el fin de avanzar en la realización de acciones para defender a los seis trabajadores despedidos así como el futuro de toda la plantilla.

Sin embargo, el encuentro previsto con la propiedad de la empresa no se llevó a cabo por razones que no se explicaron a los representantes sindicales. Como adelantó ayer este periódico, la compañía, dedicada a la fabricación de estufas y ubicada en Soto de la Marina, envió el pasado viernes, día 13, una carta de despido a seis empleados y en las mismas aducía «causas económicas y productivas» debido a una bajada en las ventas de las estufas.

El comité, por su parte, está abierto a negociar y entiende las razones de la empresa, pero recuerda que en anteriores ocasiones los problemas se han solucionado por la vía del diálogo y no por hechos consumados, como los despidos.

Sorpresa sindical

Los representantes sindicales se mostraron muy sorprendidos por el hecho de que la empresa no acudiera a la reunión que estaba prevista para ayer mismo y en la que esperaba poder plantear soluciones alternativas a los recortes de plantilla que hasta ahora era de 135 trabajadores. Además, no se dio ninguna explicación al comité de la ausencia de la parte empresarial, lo que no fue precisamente bien acogido.

El comité tiene previsto volver a convocar una asamblea e incluso explicar a los medios de comunicación la situación de Hergom, insistiendo siempre en la búsqueda de soluciones alternativas a los despidos.

Los representantes sindicales critican la decisión unilateral de la empresa, máxime cuando en etapas de crisis anteriores el mismo comité ha sido fundamental en la búsqueda de soluciones mediante la negociación y el diálogo.

Además, el comité de empresa tiene claro que no se trata tan solo de defender a los seis despedidos sino al resto de la plantilla que con este tipo de medida siente amenazado su futuro. De todas formas, insisten en que siguen abiertos a negociar fórmulas para hacer frente a una situación como la bajada de las ventas de las estufas que se fabrican en el centro productivo cántabro.