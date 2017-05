Un consorcio empresarial chino compra a Robert Bosch la división de alternadores

La multinacional alemana Robert Bosch anuncia que ha acordado la venta de su división de alternadores y motores de arranque a un consorcio empresarial chino formado por las compañías ZMJ (Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.) de Zhengzhou y el fondo de capital CRCI (China Renaissance Capital Investment) de Hong Kong. El precio de la operación no se ha facilitado. Las fábricas están en venta desde junio de 2015.

ZMJ ya opera como proveedor de alternadores y motores de arranque así como de componentes de motor para vehículos comerciales y de pasajeros en China y Oriente y busca con esta compra completar su gama de productos con la actividad de Bosch en el área de alternadores y motores de arranque, así como ampliar presencia internacional. El inversor financiero CRCI – un socio de ZMJ desde hace tiempo – apoyará a la empresa en esta operación.

La finalización de la venta dependerá de las autorizaciones antimonopolio

Según Robert Bosch, el acuerdo de compra fue firmado por ambas partes el pasado domingo, aunque su materialización completa depende de las autorizaciones antimonopolio así como de que los empleados de las dos fábricas de Alemania acepten su pase a la nueva empresa.

El comprador tiene previsto asumir a la mayoría de los 7.000 empleados a todos los centros de trabajo.

Perspectivas

Chengyao Jiao, el CEO de ZMJ, aseguró que "para nosotros en un placer poder contar ahora con estos nuevos empleados, su experiencia y los excelentes productos de la división Starter Motors and Generators, y poder ampliar con éxito nuestro negocio. En el futuro, la división Starter Motors and Generators jugará un papel central en nuestra empresa". El nuevo dueño cuenta con el actual equipo directivo: "Especialmente nos alegramos poder trabajar juntos con el equipo actual de dirección para ampliar el negocio en mercados emergentes y también queremos fortalecer la posición de SG en aquellos mercados donde ya es líder” . Según Robert Bosch, "la mejora de la presencia regional, especialmente en Asia, permitirá al negocio de SG tener un desarrollo sostenible y rentable".

Rolf Bulander, el máximo responsable para el área Mobility Solutions y miembro del consejo de administración de Robert Bosch, aseguró que "hemos conseguido nuestro objetivo de encontrar un comprador que ofrece una perspectiva a largo plazo de crecimiento internacional con éxito, con un proyecto industrial viable". Bulander aseguró que el proceso de venta ha sido uno de los más complejos de la historia de Robert Bosch.