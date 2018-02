«La gestión del cambio es cada vez más importante. Hay que estar siempre alerta» Berta Escudero es consejera delegada de la empresa de moda El Ganso desde agosto de 2017. / DM Berta Escudero, consejera delegada de El Ganso, participa mañana en el ciclo de conferencias 'Mujeres sobresalientes' organizado por El Diario Montañés y Cesine AMAYA CAPRACCI SANTANDER. Miércoles, 14 febrero 2018, 07:12

Berta Escudero es una coruñesa que encarna a la perfección los principios del ciclo de conferencias 'Mujeres sobresalientes', organizado por El Diario Montañés y Cesine, y que mañana tiene una nueva cita. Esta ingeniera industrial, primera mujer al frente de un grupo de gran distribución de moda en España (Cortefiel), es desde el pasado verano consejera delegada de El Ganso y en su currículum encontramos además referencias a Procter & Gamble, Chupachups, Puig...

- Su ponencia anuncia las cinco claves de éxito empresarial. ¿Es algo tan sencillo como eso?

-La ponencia va sobre cinco claves para que tu empresa tenga éxito y yo la he enfocado de una forma que sea un poco provocativa y participativa.

- ¿Cuál es la definición de 'éxito'?

- Es algo bastante opinable y cambiable en el tiempo. Antes se decía que una empresa era exitosa cuando era muy rentable, generaba muchos ingresos y perduraba en el tiempo, pero ahora todos esos parámetros han cambiado. Hoy hay grandes empresas que pierden dinero cada año, pero tienen muchos clientes y mucho valor en bolsa. Me gustaría generar un debate en torno a esta discusión y aportar mi propia definición, con las claves que yo considero para el éxito de una empresa. Podría enumerar decenas, pero las he sintetizado en cinco. Entre ellas destacaré dos fundamentales: la correcta gestión del cambio y la capacidad de atracción de talento por parte de las empresas.

- ¿Nos puede adelantar un poco en qué consisten esas dos claves?

-La gestión del cambio es cada vez más importante. Tenemos que estar siempre alerta, adaptarnos e innovar. En el pasado las cosas cambiaban de diez en diez años, ahora cambian muchísimo más rápido, por eso las empresas de éxito son las que trabajan en esa gestión del cambio. La otra clave fundamental es la capacidad de atracción y mantenimiento de talento. Es algo relativamente más sencillo para las grandes empresas, por lo salarios, pero las empresas más pequeñas tienen otras herramientas de atracción (el proyecto, la cultura empresarial...). Las empresas de éxito han sido capaces de identificar, atraer y mantener el talento. A veces es fácil atraerlo, lo difícil es mantenerlo.

-¿Cuáles son sus consejos para toda una generación de nuevos emprendedores que ha surgido en España?

-Las nuevas empresas tienen que ser diferentes, disruptivas... Es importante recordar que la diferencia no la da el precio, la da el concepto, la marca. Hay que intentar prestar atención al cliente continuamente, escuchar sus necesidades, observarlo, porque el cliente te va a ir dictando lo que necesita, quizás no de palabra, pero te lo dice cuando deja de comprar, cuando se entusiasma con un producto, cuando bajas un precio y te sigue, cuando subes un precio y no te sigue...

-¿La presencia de la mujer en los puestos directivos empieza a ser algo más común de lo que fue en el pasado o queda mucho camino por recorrer aún?

- Estoy acostumbrada a ser la única mujer, ya me pasó en el comité de Cortefiel, en las clases de ingeniero industrial... queda mucho camino por recorrer. Cada vez hay más mujeres en mandos intermedios, y muy pocas en comités de dirección. Falta dar ese salto de liderazgo sobre todo en puestos en los que tradicionalmente no se veía a una mujer. Una de las cosas que deberíamos hacer es dar más visibilidad a estos sectores y mostrar que, en mi caso, pude pasar de un 'background' de operaciones a un puesto de dirección. Si alguien ya lo ha hecho, es posible para otros.

-En 2017 volvió al sector de la moda para encargarse de El Ganso, ¿tenía ganas de volver después de su etapa en Cortefiel?

- Tenía muchas ganas de volver al retail, es algo adictivo. Es muy inmediato, se reinventa cada día, carece de fórmulas fijas... Y en concreto el retail de moda es especialmente apasionante. Además, me apetecía mucho ir a una marca del segmento medio-alto en el que poder hablar más de marca. Quería trabajar para una marca tan especial como esta, una marca joven en la que se da mucha importancia a la tecnología, que es algo que me apasiona.

-El Ganso se encuentra en un momento de expansión...

- Yo diría que estamos en un momento especialmente interesante. Facturamos cerca de los 90 millones de euros, estamos presentes en 11 países y esto nos ha hecho poder cimentar bien el crecimiento del futuro. El Ganso tiene la peculiaridad de que se desarrolló durante la crisis económica, es como una travesía en el desierto que yo considero especialmente meritoria. Además, fue fundada por dos hermanos que empezaron sin nada y han sido capaces de llegar hasta aquí. Espero que a partir de ahora, junto a ellos, estemos a la altura.