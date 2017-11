Industria negocia con el Puerto una prórroga para la Ciudad del Transporte La Ciudad del Transporte está apurando los últimos meses de su concesión administrativa. / SANE La concesión acaba en junio de 2019, aunque se confía en obtener una moratoria de hasta cinco años para planificar las potenciales marchas JESÚS LASTRA Miércoles, 15 noviembre 2017, 18:45

El Gobierno de Cantabria está negociando con la Autoridad Portuaria de Santander (APS) con objeto de obtener una prórroga especial de dos a cinco años para la concesión de los terrenos sobre los que se emplaza la Ciudad del Transporte (Citrasa) toda vez que el permiso de ocupación finaliza el 30 de junio de 2019. Así las cosas, el Ejecutivo no ha querido esperar a última hora para preparar una transición que podría derivar en la marcha de negocios y camiones que actualmente emplean el complejo a la entrada de la capital autonómica por la Autovía S-10.

El director general de Transportes y Comunicaciones, Felipe Piña, informó ayer a los empresarios de Citrasa de algo ya de por sí conocido, esto es, que el permiso de la APS expira en menos de dos años. No solo eso, sino que abundó en que en principio no se podrá renovar la autorización por otros 30 años, pues ya en 2015 la Consejería de Industria se dirigió al Puerto para solicitar la extensión concesional, petición denegada puesto que la zona de Raos no cumple los requisitos preceptivos para este tipo de renovaciones.

«La zona de Raos no cumple los requisitos para una ampliación ordinaria de la concesión» FELIPE PIÑA, DIRECTOR DE TRANSPORTES

Ante esta tesitura, Piña, que acudió al cónclave celebrado en el salón de actos de la Estación de Autobuses de Santander en compañía de la secretaria general de la Consejería, Mónica Berrazueta, enumeró las diferentes opciones que actualmente están encima de la mesa. La primera, la mencionada solicitud de autorización especial que permitiría a los afectados planificar con más calma su potencial traslado; o, directamente, la búsqueda de nuevos emplazamientos.

«Preocupación»

El inextricable camino que se abre para los usuarios de la instalación ha llevado la preocupación a los camioneros. Así lo traslada el presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasan), José Vicente González. «Llevamos mostrando preocupación por este asunto desde hace cinco años porque parece que los plazos no corren y no es así. Actualmente se están buscando alternativas y negociando con la Autoridad Portuaria para ver si se puede prorrogar la concesión entre dos y cinco años, de forma que la transición pudiera ser más ordenada».

«Llevamos mostrando preocupación por este tema desde hace cinco años» JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ, ASEMTRASAN

González también interpreta que si hay que desocupar la Ciudad del Transporte, el Ejecutivo está «muy pendiente» del proyecto para convertir el Llano de la Pasiega (Piélagos) en el gran eje logístico de Cantabria, de modo que varios de los damnificados por la caducidad de la concesión pudieran encontrar acomodo en este nuevo emplazamiento. No obstante, el presidente de los pequeños transportistas precisa que «el problema principal es el de los camiones que aparcan hoy en día en Nueva Montaña -unos 200, según Asemtrasan- y que pagan sus impuestos en Santander. Reubicarlos será complicado», anota González, para agregar que «iremos viendo el rumbo que coge el problema para tomar las medidas oportunas ante el Ayuntamiento o el Gobierno».

Gerardo Pontón, secretario general de la Asociación de Empresas de Transporte en Cantabria (Aetrac), que agrupa a las grandes compañías del negocio de la carretera, avanzó que «confiamos en que las cosas vayan por buen camino y se pueda otorgar esa prórroga especial de dos a cinco años para que dé tiempo a buscar soluciones adecuadas».

Según Aetrac, «nos parece bien que las cosas no se dejen para el último día y se vaya trabajando con antelación».

La Ciudad del Transporte se encuentra en terrenos de dominio público marítimo portuario y ocupa una superficie de 101.000 metros cuadrados. Por una Orden Ministerial de 1989 se otorgó al Ejecutivo cántabro una concesión administrativa con destino al Centro Integrado de Transporte de Mercancías con una superficie de 30.115 metros cuadrados de uso lucrativo por el plazo de 30 años, es decir, hasta el 30 de junio de 2019.