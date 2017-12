«No inviertas en algo que no comprendes, ni más dinero del que te puedas permitir»

Si busca en el Diccionario de la Real Academia Española (en la versión online) la palabra 'bitcoin', la web le responderá amablemente que «la palabra no está en el Diccionario». Pero, ¿por qué no paramos de escuchar esa palabra en todos lados? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué invertir en dinero virtual?

La respuesta a varias de estas preguntas puede obtenerse tras una charla con Ricardo López Medrano, un licenciado en Derecho de Santoña que cambió de vida hace dos años. Ha vivido en Canadá y Corea, y ahora reside en Australia, donde colabora en varios proyectos relacionados con 'blockchain' (la tecnología que hay detrás de criptomonedas como 'bitcoin'). A finales de 2016 comenzó a invertir en distintos valores virtuales, y hoy afirma que si vendiese todos sus activos virtuales podría retirarse.

-¿Cuándo se le ocurrió invertir en criptomonedas?

-Conocía de la existencia del 'bitcoin' hace años, pero en su momento no le presté mucha atención. Después me empecé a informar bien sobre la tecnología 'blockchain' (cadena de bloques), lo que me llevó a comprar esta y otras criptomonedas. Lo he ido haciendo escalonadamente durante todo este año, comprando en diferentes etapas según el precio.

-¿Tecnología 'blockchain'?

-'Blockchain' es básicamente un libro de cuentas digital distribuido en una red descentralizada. La información se escribe en bloques informáticos y, una vez que ese bloque está completo, ya no se puede modificar o alterar la información que hay en él. Todos los ordenadores o 'nodos' comparten la misma información.

-¿Y entonces qué es 'bitcoin'?

-A raíz de la crisis financiera de 2009, Satoshi Nakamoto crea la red 'bitcoin'. Es una moneda digital en una red P2P ('peer to peer', de usuario a usuario), la cual permite realizar transacciones sin necesidad de usar instituciones financieras, como bancos o sistemas de pago en internet como Paypal. Las transacciones se validan mediante el consenso de la mayoría de la red de nodos, esto se consigue utilizando unos complejos algoritmos informáticos. Una vez que la transacción está validada, se escribe en un bloque y ya no se puede cambiar. Es inmutable y pública. Lo único que no se sabe es quién es el titular de cada dirección de 'bitcoin'. Por lo que el anonimato es opcional.

-¿Qué vio en esa moneda digital que le empujase a invertir?

-En primer lugar, vi mucho potencial en la tecnología 'blockchain'. Respecto al 'bitcoin', tenía (y sigue teniendo) mucha proyección para subir su precio, como así se ha demostrado, superando todas las expectativas.

-¿Alguien sospechaba que podía subir un 1.500% en 2017?

-Personalmente, no esperaba que fuera a llegar a 20.000 dólares este año, aunque sí creía que ese precio era factible a más largo plazo.

-¿Ahora que el valor está en alza, es momento de seguir comprando?

-Al igual que he ido comprando 'bitcoin' de forma escalonada, también he vendido parte de la misma manera. De momento no tengo intención de comprar más, estoy invirtiendo en otras criptomonedas.

-Hace unos días los 'hackers' llevaron a la bancarrota a un mercado de 'bitcoins' en Corea del Sur y la moneda se hundió cerca de un 20%. ¿Estos ataques van a afectar a la evolución de su valor?

-Los robos no tienen nada que ver con la seguridad de la moneda en sí. Es prácticamente imposible de 'hackear', por lo que el valor se ve afectado por otros factores (oferta, demanda, precio de las transacciones...).

-¿A qué grado de seguridad informática están sujetas estas monedas virtuales?

-Los robos virtuales son debidos a la falta de seguridad de los propietarios de estas inversiones. El 'hacker' necesita saber tu clave privada (el pin no son cuatro letras o números como el de la tarjeta de crédito), por lo que no pasa nada si tu dirección pública es conocida. Eso sí, es fundamental guardar tu clave privada en un lugar seguro. Si la tienes guardada en un fichero dentro de tu ordenador o tu móvil, y te hackean el terminal, te pueden robar los 'bitcoins'. Puedes tener la mejor caja fuerte del mundo, pero si la dejas abierta, no sirve de nada.

-¿Qué medidas de seguridad recomienda a los inversores?

-Hay que educar a la gente en seguridad. El error es mantener estas monedas digitales en las casas de cambio. En esos sitios, donde tu clave no es privada, si les 'hackean' o dejan de tener liquidez, es posible que pierdas todas tus inversiones. Yo no tengo ninguna criptomoneda o clave en mi ordenador, guardo todo en un monedero hardware llamado 'Trezor' (un formato físico) donde incluso en caso de pérdida o robo no podrían acceder a mi clave privada.

-¿Cree que es posible que aparezcan nuevas monedas virtuales como esta?

-Actualmente hay más de mil tipos de criptomonedas, muchas de ellas más rápidas a la hora de validar las transacciones y con unas comisiones muy bajas comparadas con el 'bitcoin'. La clave en realidad es la tecnología 'blockchain', que sobrevivirá incluso si el 'bitcoin' desaparece. Por ejemplo, voy a pasar las navidades en Japón, acaban de abrir un bar en el que puedes pagar las bebidas con NEM (otra moneda virtual), la transacción se confirma en segundos. 'Bitcoin' creo que al final será como el oro y se usará como un valor de refugio, y se emplearán otras criptomonedas para hacer transacciones y otras operaciones.

-¿Es una inversión segura a corto o medio plazo, o puede desplomarse de un día para otro?

-Hay gente que mira el precio del 'bitcoin' a todas horas y vende y compra continuamente, buscando rentabilidad a corto plazo. En mi caso, soy de mantener a largo plazo, pero sin ser codicioso. Una de las palabras más usadas en el argot es 'Hodl' (de 'hold' o mantener en inglés). Tener poco beneficio es mejor que perder dinero y es importante saber cuándo salir de una inversión. También depende de tus objetivos, hay otras criptomonedas que suben su precio más de un 50 o 100% en cuestión de horas, pero no hay que dejarse llevar por el pánico, es un mercado muy volátil. Yo de momento no pienso vender lo que me queda.

-¿Recomendaría a la gente que arriesgue su dinero invirtiendo en monedas digitales?

-Mucha gente me pregunta a menudo si debe invertir en 'bitcoins' u otras criptomonedas. Yo no soy quién para decirte qué hacer con tu dinero, pero recomiendo leer mucho, informarse antes de invertir y luego plantearse si en el caso de que salga mal la inversión puedes seguir adelante con tu vida diaria sin mucha dificultad. No inviertas en algo que no comprendes y no inviertas más dinero del que te puedes permitir perder.