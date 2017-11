El mercado avala la vuelta de Liberbank liberado del veto a las ventas en corto

Menéndez descarta ante la plantilla una fusión bancaria

Mientras el parqué no daba grandes sobresaltos a Liberbank, el consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, se dirigió ayer a los trabajadores de las cuatro antiguas cajas (Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias) cuya fusión dio lugar al nacimiento de Liberbank. En videoconferencia, a través de la red telemática interna, y en línea con el discurso que ha venido manteniendo en los últimos meses, Menéndez expresó su confianza en el futuro, más si cabe tras haber completado con éxito la ampliación de capital. Preguntado por los trabajadores acerca de las insistentes especulaciones sobre posibles fusiones bancarias, el consejero delegado aseguró que, a día de hoy, no hay en marcha ninguna operación corporativa de este tipo, ni espera la haya salvo que ocurriera un cambio drástico de las circunstancias que él no espera.

La previsión y la intención de la dirección de Liberbank es que la entidad pueda retomar la política de dividendos en efectivo ya en 2018, con un payout del 20% sobre los beneficios, que confía en poder incrementar hasta el 40% en 2020.

ERE y «decepción»

A preguntas de representantes de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) sobre el ERE actualmente en vigor (hasta finales de 2019), Menéndez descartó, a día de hoy, su retirada. Para ese sindicato, la videoconferencia resultó «decepcionante». «Ha sido una intervención genérica, alejada de la realidad que vivimos trabajadores y clientes, excesivamente autocomplaciente, sin ningún atisbo de autocrítica acerca de su gestión y, por lo tanto, sin ningún propósito de enmienda, con escasas referencias a la situación de los trabajadores, achacando solamente a factores externos como la crisis económica y los cambios impuestos por los reguladores bancarios las continuas turbulencias a las que lleva sometida la entidad desde hace años», lamentaron desde la organización sindical.