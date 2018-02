La obra de nueva vivienda cae un 17% y se acerca al peor nivel en 20 años Las viviendas iniciadas en 2017 se sitúan en mínimos de las dos últimas décadas. / Javier Cotera El Colegio de Arquitectos Técnicos cifra en 458 los hogares iniciados en 2017, la cifra más baja en las dos últimas décadas salvo por los 409 de 2014 JESÚS LASTRA Viernes, 2 febrero 2018, 17:11

Pasado lo más crudo de la crisis, en un contexto de crecimiento macroeconómico, las noticias sobre el resurgir del ladrillo en España son cada vez más frecuentes. Sin embargo, en Cantabria esta tendencia no acaba de cristalizar, tal y como se desprende de la Estadística de Edificación Residencial ofrecida por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación (Coaatcán) de la Comunidad, que sitúa 2017 como el segundo peor ejercicio de las dos últimas décadas en cuanto a número de viviendas iniciadas.

El informe refleja la que es la realidad del sector regional, con tan solo 458 inmuebles para uso residencial comenzados el pasado año. La cifra, para juzgarla con perspectiva, no es que quede lejísimos de las 16.588 edificaciones registradas en 2006, cúspide de la serie histórica, sino que igualmente supone un peor comportamiento que en 2016 y 2015, con 552 y 568 inmuebles, respectivamente. En términos interanuales la caída es del 17%. El mínimo hay que buscarlo en 2014, con solo 409 hogares.

CLAVES 16.588 viviendas comenzaron a levantarse en 2006, techo de los últimos 20 años. El 90% de los promotores fueron privados en 2017. El resto, sociedades mercantiles. En mínimos Con el suelo de 2014, los dos años posteriores ofrecieron una ligera mejoría con 552 y 568 inmuebles empezados. La caída del ejercicio pasado vuelve a apuntar al pozo de la serie histórica. Falta de crédito El Colegio de Arquitectos Técnicos echa en falta crédito para que la ciudadanía pueda abordar la compra de una vivienda nueva. Cambio legislativo La modificación normativa para la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico explica en buena medida que la mayoría de proyectos fueran de promoción privada y no societaria. Ayudas a la rehabilitación El 70% de las obras de reforma en inmuebles afecta a áreas o aspectos que están subvencionados por la Administración.

El presidente del Colegio, Miguel Ángel Berrazueta, hace su particular diagnóstico al calor de estos guarismos. «Seguimos en el suelo en cuanto a obra nueva de vivienda. Para nosotros es similar que haya 550 que 450, supone mantenerte en mínimos», arranca. Berrazueta sostiene que «aún no tenemos promociones. Nos parece incluso genial un anuncio como el del Ayuntamiento de Santander de que va a poder construir 70 viviendas sociales en la calle Alta visto el estado actual del sector».

Para el presidente, está claro que «de la crisis no hemos salido y en un campo como el de la vivienda nueva se nota mucho. Tiene que haber crédito y trabajo bien remunerado para poder abordar una operación de este tipo. Si no, es imposible», argumenta.

El Colegio recuerda que «a partir de la información extraída de la preceptiva intervención de los profesionales de la Arquitectura Técnica, respecto de la Dirección de ejecución material, se obtiene una cuantificación muy precisa de la evolución de la vivienda», desglosada trimestralmente por ayuntamientos, presupuesto de ejecución material o superficie, entre otros. Así las cosas, la Estadística «muestra cómo la actividad de promoción de obra nueva residencial parte en un 90% de promotores privados y en un 10% de sociedades mercantiles y cooperativas, de las cuales un 62% estarían radicadas en Cantabria, frente al 38% que proviene de otras comunidades autónomas». Estas proporciones entroncan, según Berrazueta, con las modificaciones previstas en la Ley del Suelo para la construcción en suelo rústico, de modo que la mayor parte de proyectos «procede de personas físicas propietarias del terreno y que aún no tienen que pagar por el mismo».

Para 2018, el portavoz no es optimista. «Prevemos un comportamiento similar. No veo un factor que pueda romper la tendencia».

La rehabilitación, disparada

Mientras que la obra nueva de vivienda permanece en parálisis, el negocio que cotiza al alza es el de la rehabilitación, que no ha parado de crecer desde el año 2013. El Coaatcán precisa que, a este respecto, los datos extraídos de la Estadística «permiten un indicativo de evaluación» de actividad, pero no contemplan la totalidad de las obras dado que en la dirección técnica en inmuebles de este uso pueden participar no solo arquitectos técnicos, sino también otros profesionales, principalmente arquitectos.

Con todo, la comparativa interanual presenta un incremento del 23%, pasando de 850 proyectos en 2016 a los 1.048 del pasado ejercicio. Como punto de partida, los 595 de 2013. Esta tendencia creciente en el último lustro enraíza, a juicio del Colegio, con la exigencia de la Memoria Técnica prevista en el Código Técnico de Edificación para intervenciones en edificios existentes, así como con una mayor concienciación de los ayuntamientos a exigir la designación de responsables técnicos en obras de reforma.

La promoción de rehabilitaciones parte principalmente de comunidades de propietarios (48,4%) y de particulares (44,3%). Las actuaciones impulsadas por sociedades mercantiles y cooperativas ascienden a un 6,6% (de las cuales un 56% están radicadas en Cantabria) y las de instituciones públicas a un 0,5%.

Cabe destacar que de las 1.048 obras de rehabilitación tramitadas el 70% se refiere a intervenciones en cubiertas, fachadas y a instalación o reforma de aparatos elevadores, intervenciones que cuentan con diferentes programas de subvención pública.