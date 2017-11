«El principal obstáculo para volver es la ausencia de oferta laboral»

«Por supuesto, en repetidas ocasiones. De hecho, a día de hoy si me saliese la oportunidad lo haría sin dudar». Así responde Carlos Castillo, odontólogo de 26 años, a la pregunta de si se ha planteado regresar a Cantabria, la cual abandonó por Madrid para iniciar sus estudios universitarios, para trabajar.

Castillo, natural de Santander, opina que hay ciertas barreras para el retorno de los jóvenes. «Lo he intentado mucho. He estado pendiente varias veces de nuevas vacantes pero casi no salen ofertas de trabajo. La odontología concretamente es un sector en el que, de mejor o peor calidad, todos tenemos trabajo y no existe casi paro, pero aún así es realmente difícil trabajar en Cantabria. Si hablamos de otras especialidades, la mayoría de mis amigos son ingenieros y ninguno de ellos está trabajando en Cantabria. Algunos incluso fuera de España», subraya.

Más allá de la voluntad, también existen otros obstáculos endógenos en el mercado laboral cántabro. «Fundamentalmente, la ausencia de oferta laboral. Tengo la suerte de tener dos buenos puestos en Madrid y en Bilbao, además de mi especialidad -periodoncia y cirugía-, y es muy difícil que salga algo lo suficientemente bueno como para dejar los otros trabajos», detalla.

Este odontólogo pone cara a las frías estadísticas que apuntan a los problemas de los jóvenes para hallar empleo de calidad en la Comunidad. A su juicio, la principal criba para el acceso al mundo del trabajo es «fundamentalmente la experiencia. Vivimos en un mundo en que todo el mundo busca perfiles de tres o cinco años de experiencia mínima en el sector, y aquí entra nuestro bucle: 'si no tengo experiencia y no me vas a dar trabajo para que la tenga, nunca la voy a tener', lo cual desemboca en la emigración de los jóvenes a ciudades mayores e incluso al extranjero buscando una oportunidad».