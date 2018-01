El Puerto toma impulso tras mover más de 5,59 millones de toneladas en 2017 Andrés Fernández El tráfico en los muelles de la capital santanderina crece un 16,3% respecto al año anterior gracias, en especial, a la mejora en los graneles sólidos JESÚS LASTRA Viernes, 26 enero 2018, 13:45

El pasado 5 de enero, víspera de Reyes, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Jaime González, hizo su particular regalo. Anunció que los tráficos en la rada de la capital cántabra crecieron cerca de un 15% durante 2017 y en su carta a Sus Majestades tan solo pidió que 2018 tuviera un comportamiento similar y que no se produzcan retrasos en las obras estratégicas -como el nuevo Muelle 9 de Raos- que la entidad aborda para mejorar la competitividad de sus terminales. El Puerto puso ayer negro sobre blanco ese avance e informó de que las mercancías movidas superaron los 5,59 millones de toneladas, una significativa mejora del 16,32% en relación a los datos del año anterior, que arrojaron un volumen de actividad de 4,81 millones.

La APS vuelve así a tomar impulso tras el pinchazo de hace dos ejercicios y regresa a la línea de 2015, cuando se registró el récord de las dársenas santanderinas con un negocio por encima de los 5,6 millones de toneladas. Según la organización dirigida por González, del total del tráfico acumulado durante el último año, 3.478.550 toneladas fueron de graneles sólidos, con una mejora del 23,22%; 234.493 de graneles líquidos (incremento del 67,76%), y 1.885.507 de mercancía general (subió un 1,91%).

LAS CIFRAS 491.387 vehículos pasaron por las dársenas cántabras el año pasado, un nuevo récord. 140,2% creció el tráfico de cereal, unas 300.000 toneladas más, con motivo de la sequía.

El Puerto quiso resaltar el buen momento que vive uno de los puntales hoy en día de su actividad, que no es otro que el traslado de automóviles. En este sentido, se alcanzaron las 491.387 unidades, frente a las 490.063 del acumulado previo, lo que supone un nuevo récord, con un aumento del 0,24%, «ratificando la tendencia alcista que tiene este tráfico en el puerto de Santander». De estos 491.387 vehículos, 301.806 fueron embarcados, mientras que se desembarcaron 189.581. A este respecto, la APS destacó el importante desarrollo de la importación, vinculada al crecimiento del consumo interno, un 14%, frente a un retroceso de un 6,8% en la exportación debido principalmente a que en los últimos meses del año las fábricas de automóviles nacionales redujeron el ritmo de producción como consecuencia del exceso de oferta en el mercado.

Las cifras de cruceros suben con fuerza, con 12.708 pasajeros y cinco escalas más

En cuanto al detalle del resto de mercancías, en el apartado de graneles sólidos sobresale el buen comportamiento del azúcar tras experimentar un alza del 248,36% gracias a la recuperación del tráfico de Acor (Olmedo, Valladolid). Con todo, el gran protagonista del ejercicio fueron los cereales, con una subida de más de 300.000 toneladas (140,26%) motivada principalmente por la sequía que ha diezmado la producción nacional.

Otros tráficos resaltados desde la APS fueron el manganeso con un 41,88% más, lo que supone 80.246 toneladas sobre 2016; el cemento, que exportó 62.313 toneladas más, y los piensos, con un saldo positivo del 38,62% equivalente a 55.268 toneladas. En lo que respecta a la descarga de materia prima para GSW, mientras el mineral de hierro creció un 41,64%, la chatarra cayó en un 25,49%, «equilibrando el resultado final de sus importaciones».

Graneles líquidos y cruceros

Los graneles líquidos también experimentaron una importante recuperación con respecto al retroceso de 2016. En total, aumentaron un 67,76 %, destacando las cifras de las melazas, que crecieron un 293,72%; el bioetanol, con un incremento del 114,37%, y los productos petrolíferos, con un 38,99% de subida. No obstante, estos tráficos suponen poco más del 4% de la actividad general en los muelles de la capital autonómica.

La mercancía general continuó la tendencia ascendente de los últimos años, y aunque en este caso solo fue de un 1,9%, las 1.885.507 toneladas suponen «un excelente resultado, ya que siendo casi el 34% del tráfico del puerto, contribuye en gran medida a la actividad generada en el entorno portuario», se señala en el balance del Puerto. «Además, dentro de este capítulo cabe reseñar la mercancía Ro-Ro, que se elevó un 9,8% y nos permite continuar siendo el puerto de la fachada norte líder en este tipo de tráfico». Esta mercancía fue transportada por 1.521 buques, 108 más que en 2016.

En lo que respecta al tráfico de cruceros, el 2017 supuso un notable incremento, tanto en lo que se refiere a número de escalas, pasando de seis a once, como a pasajeros, saltando de 2.354 a 12.708. Con estos mimbres, no es de extrañar que González pida al nuevo año un desempeño similar.