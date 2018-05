Revilla asegura que el Gobierno sacará adelante La Pasiega con recursos propios q Miguel Ángel Revilla cerró ayer la jornada de la APD celebrada en el Hotel Chiqui. / Roberto Ruiz El presidente afirma en una jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección que elevará la partida para I+D en presupuestos futuros JESÚS LASTRA Santander Sábado, 19 mayo 2018, 07:46

El Gobierno de Cantabria sacará adelante el proyecto logístico previsto en el Llano de La Pasiega (Piélagos) con dinero propio si Puertos del Estado finalmente se mantiene al margen de la financiación y desarrollo del plan. Así lo anunció ayer el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, que desafió al Ministerio de Fomento y avanzó que «lo haremos con nuestros recursos» si desde Madrid no se da respaldo a la iniciativa. Como contrapunto, recordó la colaboración autonómica en otras obras de calado como los soterramientos de vías en Torrelavega y Santander, en los que el Ejecutivo regional sufragará el 30% del coste total «sin ser competencia nuestra».

Revilla fue el encargado de cerrar en el Hotel Chiqui de Santander la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) titulada 'Modelo de éxito en Cantabria: Una llamada a la diferenciación estratégica'. Durante su intervención, además de dar por seguro que La Pasiega dará el salto de los planos a la realidad -«lo vamos a hacer, si seguimos gobernando, claro-, el mandatario cántabro se detuvo en los retos a los que, según su juicio, la Comunidad debe hacer frente.

Además de la apuesta logística, Revilla desgranó frente a cerca de 100 de los principales empresarios y directivos de Cantabria los mayores desafíos de la Comunidad. En primer término, dar pasos sólidos en cuanto al recuperado fervor por la explotación de zinc en el Besaya. En este sentido, ensalzó el proyecto de la firma canadiense Emerita Resources y su previsión de invertir 600 millones y crear 1.000 empleos estables, con picos de 2.000 puestos de trabajo.

También destacó la meta de dotar a todo el territorio regional de conexión a internet de banda ancha para, acto seguido, detenerse en otro de sus grandes caballos de batalla: «Los trenes que tenemos». En su opinión, ésta es «la gran carencia» autonómica.

Sentada esta premisa, el presidente entró en materia. «Con estos trenes no podemos competir», lamentó, para inmediatamente poner en valor la importancia de conectar de forma óptima con el País Vasco. «Ya no hablo del tren de altas prestaciones a Madrid, que parece que está medio encarrillado, sino que hablo de Bilbao. No hace falta más», dijo, para remachar que «ahora hasta a los vascos les interesa. Conectar con Bilbao es abrirnos al Valle del Ebro, a Francia y al mediterráneo», sostuvo, tras lamentar que la conexión actual de FEVE se demore en tres horas y 15 minutos.

Más allá de La Pasiega, el prócer regionalista dejó otro gran titular al hablar de su estrategia en el ámbito de la innovación y el desarrollo. A este respecto, defendió que en los presupuestos de los próximos tres ejercicios, siempre que se mantenga en el principal despacho de la sede gubernamental de Peña Herbosa, apoyará un incremento del 0,4% para I+D, de manera que a este cometido se destine el 2% de las cuentas, «lo que nos pondría en la vanguardia nacional y supondría la contratación de no menos de 500 técnicos».

Revilla habló de sus esperanzas y objetivos nucleares, pero también tuvo tiempo para analizar sus principales tribulaciones. En la lista negra del dirigente recobra peso el alza de precios del petróleo, más si cabe con «la dependencia brutal» de España respecto al valor que alcance el barril de brent. También le quita el sueño al presidente la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE) y cuándo finalizará su responsable, Mario Draghi, la compra masiva de deuda soberana. Como complemento, y no menos importante, el efecto de la consolidación de Donald Trump al frente de Estados Unidos. «Está generando problemas grandes. Trump es un mandado y le han puesto ahí para que haga lo que está haciendo. Se debe a las fuerzas del petróleo, el gas y el armamento, que no quieren competencia», expresó.

Tras su discurso, respondió a varias preguntas . A saber, sobre la prometida inversión de Fomento en Cantabria, volvió a tirar de ironía y deslizó que «si el Ministerio cumple lo que promete no va a entrar la maquinaria. No se invierte, sólo se están haciendo anuncios». El Ministerio pidió a Revilla que «deje de mentir y empiece a decir la verdad sobre los proyectos en marcha del departamento que dirige Íñigo de la Serna en la Comunidad». Así, agregó que «puede que no le guste que se hayan invertido 42,7 millones en carreteras en Cantabria durante 2017 o que se hayan licitado contratos por valor de 218 millones en actuaciones viarias», relató, entre otros.

También respondió el regionalista a la polémica sobre la compra por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja, Irene Montero, de un chalet en la sierra madrileña por 600.000 euros aproximadamente. «Pierde la coherencia de su discurso y me preocupa su futuro político», vaticinó.

Tezanos y Martín

Si Revilla fue el epílogo, la vicepresidenta de la Comunidad, Eva Díaz Tezanos, abrió la jornada de la APD por la mañana. En su discurso, abogó por impulsar proyectos que «nos permitan tener una ventaja competitiva y desarrollar políticas de especialización estratégica inteligente». Además, consideró que la competitividad de las empresas cántabras «pasa necesariamente por fortalecer la industria y el tejido empresarial de la región y, para ello, tienen que mejorar su posicionamiento en el mercado».

Por su parte, el consejero de Industria, Francisco Martín, apostó por «generar confianza mediante la transmisión de estabilidad y tranquilidad». En paralelo, lamentó que «en Cantabria tenemos una situación ferroviaria del siglo XIX, mientras que la planificación que veo también es del siglo XIX. Si hay un movimiento de tierras en algún talud en Bárcena nos quedamos aislados de Madrid y el Puerto durante meses», reprochó.

Por ello, se dirigió al empresariado y dijo que «os pido hacer fuerza común para plantear que como solución de futuro el tema ferroviario» sea capital, con especial incidencia en la unión eficaz con Bilbao, donde se encuentran las mayores posibilidades de desarrollo cántabro, a juicio del titular de Industria.

Más allá de estos discursos políticos, los profesores de la Universidad de Cantabria José Villaverde y Ángel Agudo volvieron a repasar las líneas maestras de su estudio 'El desarrollo económico de Cantabria: análisis e instrumentos'. Un informe que pone de relieve la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista temporal como financiero; y avanza la necesidad de dotar de más autonomía al ente público Sodercán y al Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para captar mayor inversión privada.