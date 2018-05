UGT mantendrá las movilizaciones ante los 'contact center' de Pitma Concentración en el centro ubicado en Nueva Montaña. / Sane El sindicato dice que se han vulnerado los derechos laborales en el grupo que opera para Phone and Fun y AON Mobile MARÍA ÁNGELES SAMPERIO MARTÍN Santander Miércoles, 30 mayo 2018, 19:43

Las 'caceroladas' de protesta de ayer en los centros del Grupo Pitma en Cantabria van a seguir mientras no se respeten los derechos laborales de sus trabajadores. Así lo anunció ayer el sindicato UGT, en un comunicado, en el que mostró su intención de proseguir con las movilizaciones en los cuatro centros de 'contact center' del grupo empresarial, distribuidos en las marcas Phone and Fun y AON Mobile. «Mientras la empresa se siga destacando por su nulo respeto a los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores», aseguró ayer Mónica Pérez, responsable regional de Oficinas y Despachos de UGT donde se integran sus afiliados en este sector, tras las concentraciones de protesta en forma de 'cacerolada' celebradas en los tres centros de trabajo de Phone and Fun en Torrelavega, Adarzo y Nueva Montaña y en el de AON Mobile en la localidad de Cartes.

«Al margen de las denuncias que ya hemos interpuesto e interpondremos en la Inspección de Trabajo, el Orecla o los tribunales de justicia por sus incesantes atropellos, el Grupo Pitma tiene que entender que no se puede ir por la vida vulnerando y despreciando constantemente los legítimos derechos de los trabajadores», agregó Pérez.

La sindicalista se congratuló que «unas decenas de personas hayan participado en unas movilizaciones bien ruidosas, que en su gran mayoría no eran trabajadoras porque sabíamos lo que las podía ocurrir si las secundaban, aunque de lo que se trataba era de hacer ruido y de hacer visible nuestro rechazo» y añadió que «en AON Mobile han hecho salir a las trabajadoras media hora antes, a las 14.30 horas, para que no coincidieran con la cacerolada, signo evidente de cómo son estos empresarios», puntualizó Pérez, que aclaró que «a partir de ahora seguiremos con las movilizaciones, que continuarán siendo muy ruidosas pero en la sede principal del Grupo Pitma en Rinconeda (Polanco)».

Las movilizaciones se centrarán en el 'contact center' ubicado en Rinconeda (Polanco)

La responsable regional de Oficinas y Despachos de UGT recordó que el sindicato ya ha planteado varias demandas a las empresas de contact center del Grupo Pitma por aplicar un convenio colectivo propio «con peores condiciones» que el convenio estatal del sector cuando éste último «es de mínimos y no puede imponerse nada que esté por debajo de él», tras criticar que «a estos empresarios les da igual todo, tal y como han demostrado con sus prácticas mafiosas para boicotear las elecciones sindicales, con coacciones y despidos a todos los que se presentaron en las candidaturas».

Los sindicatos vienen denunciando la situación que padecen los trabajadores, la mayoría mujeres, en estos centros que de dedican a realizar llamadas a los potenciales clientes, y que generalmente despiden a los que se posturlan para representar a sus compañeros.