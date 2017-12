Los sindicatos amenazan con huelga en Bridgestone por el nuevo convenio Luis Palomeque La compañía, que solo ha cerrado el acuerdo con CC OO, propone una adhesión tácita del personal salvo negativa expresa e individual JESÚS LASTRA Martes, 19 diciembre 2017, 07:35

La negociación del nuevo convenio colectivo del Grupo Bridgestone, que cuenta con una planta en Puente San Miguel con 360 trabajadores, ha revuelto las aguas del clima laboral en la compañía, hasta el punto de que la mayoría de sindicatos con representación en el comité intercentros -UGT, USO y los vascos BUB y ELA- ya han comunicado a sus afilados la intención de llevar a cabo una huelga prevista para enero. El motivo principal del conflicto, una fórmula novedosa de adhesión a las condiciones actualizadas para el personal después de que no se pudiera alcanzar un consenso y la empresa rubricara un pacto de eficacia limitada únicamente con Comisiones Obreras (CC OO).

El meollo de la cuestión radica en que todos los trabajadores quedarán integrados en el nuevo convenio salvo que de forma individual expresen a la organización antes de acabar el año que rechazan el nuevo marco regulatorio, un escenario que los sindicatos lamentan y temen pueda cambiar las reglas del juego en el sector en el futuro. De hecho, los servicios jurídicos de algunas de las organizaciones sindicales con voz y voto en Bridgestone prevén recurrir esta fórmula ante la Audiencia Nacional.

En Datos 360 trabajadores tiene Bridgestone en su planta enclavada en Puente San Miguel. Tres factorías Además de Cantabria, la compañía cuenta con instalaciones en Basauri (País Vasco) y Burgos, con 950 y 1.400 empleados, respectivamente. A los tribunales Los servicios jurídicos de los sindicatos disconformes con la negociación ya están estudiando cómo recurrir la adhesión tácita en la Audienca Nacional. Negociación larga La empresa recordó el pasado 5 de diciembre que la negociación del nuevo convenio arrancó en marzo de 2016 sin que hubiera habido consenso.

La gota que ha colmado el vaso de un largo proceso negociador se produjo días atrás. Como han reprobado todos los sindicatos salvo CC OO, la compañía, que dispone de factorías también en Basauri (950 trabajadores) y Burgos (1.400), trasladó a la Mesa Negociadora su última propuesta el 30 de noviembre y dio de plazo hasta el 4 de diciembre para que la representación del personal respondiera. La mayoría del comité afeó que en la práctica solo hubiera un día laborable para estudiar el contenido de la oferta, hasta el punto de que UGT avanzó que no atendería ese plazo y que cuando hubiera tomado una decisión la comunicaría a la Mesa. Sin embargo, el 5 de diciembre se produjo un hecho que ha variado sensiblemente el panorama después de que empresa y Comisiones Obreras firmaran un convenio de eficacia limitada para los afiliados de este sindicato. No obstante, la fórmula de adhesión tácita salvo negativa expresa es la que ha soliviantado a la mayoría del comité, que no da por acabado el proceso negociador hasta que se alcance un consenso amplio y avanza su intención de recurrir este pacto y, más importante aún, el preaviso de huelga.

«Dar facilidades»

Cuestionados por este periódico acerca del problema, desde Bridgestone explican que «es una forma de poder facilitar un convenio general» después de un largo proceso negociador. Cabe recordar que el Grupo inició las conversaciones para el nuevo documento en marzo de 2016. Tal y como comunicó a la Mesa tras la rúbrica con CC OO, «no es posible mantener por más tiempo esta anómala y delicada situación de ausencia de un nuevo marco normativo convencional de condiciones de trabajo».

Fuentes de la organización insisten en que la adhesión tácita es una fórmula «que recoge la ley» y que «estamos dando las mayores facilidades para que toda la plantilla tenga toda la información posible». Igualmente, recuerdan que el Grupo «está apostando fuertemente por las plantas españolas con potentes inversiones», agregan.

En relación a la amenaza de huelga, admiten que «estamos a la espera porque no hemos recibido ninguna comunicación oficial todavía». Con todo, Bridgestone abunda en que «creemos que es un convenio bueno para la empresa, para el trabajador y para el conjunto de plantas en España».

El pasado mes de junio SITB-USO, ELA y BUB, que mantienen la unidad de acción en la negociación, convocaron concentraciones de protesta en todas las plantas del Grupo en España para exigir a la Dirección que no diera por concluidos los contactos. Seis meses después se recrudece el cisma.